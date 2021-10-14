高雄商住大廈大火 至少1死15無生命跡象 當局調查是否涉人為

台灣高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓周四（14日）凌晨發生大火，火舌從1樓向上竄燒，消防員到場灌救，並於早上7時許將火撲滅。現在正在搜救，據報已知1人死亡，15人送院前已無生命跡象，52人受傷。事故現場有雜物堆積，起火原因是否涉及人為因素仍有待調查。

綜合台媒報導，火警發生於凌晨2時54分。消防接報到場後，1樓騎樓雜物堆放處火勢已非常猛烈，並迅速蔓延至樓上民居。消防出動75車159人到場撲救，火勢至凌晨約5時受控，7時17分撲滅。

大樓一名住客表示，火警發生時正要回家，卻聞到濃濃燒焦味，接著傳出一聲巨響，火勢就開始蔓延，全幢樓宇瞬間陷入火海，不斷冒出濃煙，嚇得他趕緊跑出來呼救。

現場火勢猛烈，樓層嚴重燒毀。由於建築物老舊，外加室內雜物堆放眾多，增加救援難度。消防出動多條喉對火場射水灌救，同時用雲梯射水並進入搶救受困民眾。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

調查起火是否涉及人為

據報起火前，一對情侶在大廈一樓爭吵，懷疑男子丟煙蒂引發火警。高雄市警方表示，已調閱附近監視器作深入調查，但目前暫無人為縱火因素，詳細情況、起火原因仍在釐清調查中。

高雄市長陳其邁到現場了解搜救工作，表示「城中城」是位於鹽埕區的老舊建物，裡面有些屬於弱勢或邊緣戶民眾，有些是租戶，正在逐一清查、比對名單中，有新訊息會對外說明。

高雄市消防局局長李清秀指，消防人員有編組分工，從7樓至11樓逐樓逐戶搜索，有些住戶大門鎖著，消防人員正持續破門搜救，死傷人數不排除會再上修。

起火的城中城大樓有40年樓齡，2層地下室範圍未被使用，地面1樓至6樓原是戲院或其他商業用途，事發前已處廢棄狀態，7樓至11樓則有大約120戶住戶。大樓公共設施年久失修，有些區域宛如廢墟，被戲稱為「鬼樓」。但近年城中城大樓管理逐漸改善，許多樓層隔成套房出租，當中不少住戶屬於弱勢或邊緣戶。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁