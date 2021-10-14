【高雄大火】警方帶走4人調查 不排除人為縱火

台灣高雄鹽埕區「城中城」大樓周四（14日）凌晨發生重大火警，造成多人傷亡。網傳事發前有情侶在樓下發生爭執，其中一人懷疑扔掉煙頭引發大火。警方不排除人為縱火的可能，目前已帶走包含報案者、目擊者在內等4人到分局接受調查。

據台灣ETtoday新聞雲消息，疑似在火警發生前，一對情侶在大廈一樓吵架，其中男方扔掉煙頭，碰上現場類似泡茶的茶具（有瓦斯桶），便爆炸起火。

《自由時報》報導則指，警方調閱路口和騎樓監視器，並未發現情侶爭吵或住戶爭吵釀禍。

針對上述傳聞，高雄市警察局長黃明昭表示，現在警察局已調閱大樓周圍監視錄影系統搜證，相關環境證據亦由消防局火災調查科、市警局鑑識中心以及刑大組成專案小組調查。

高雄商住大廈大火 至少7人死亡、14人無脈搏呼吸心跳（不斷更新）

警方不排除人為縱火的可能，目前已將郭姓屋主、在大樓經營電器行的老闆、報案的的士司機，以及網傳吵架引火的情侶中，一名涉事女子帶回分局。4人正接受警方盤查。

高雄市長陳其邁指，調閱相關錄影帶和證據，不排除大火跟人為因素有關，但詳細情況還需深入調查，才能釐清真相。住戶及部分民眾也由分局約談調查中，而現在以救人、救災為先。

事發的「城中城」大樓樓齡40年，曾於1999年發生火警，當時並未造成人員傷亡。市政府現正調閱資料，查詢相關消防安檢情形，釐清事故責任。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁