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中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）

國情動向 15:21 2021/10/14

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中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習，今日（14日）在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行開幕式，中方萬噸級驅逐艦「南昌艦」等首次出國參演。

值得注意，美國、日本、澳洲和印度4國「四方安全對話」（Quad）的馬拉巴爾（Malabar）聯合海戰軍事演習第2階段，在周二至五（12至15日）在孟加拉灣）舉行，被指是牽制中國。

央視報道，今日凌晨，中方參演部隊抵達俄羅斯烏蘇里灣。據了解，中方參演艦艇編隊在國內起航後，航經對馬海峽，進入日本海。期間先後完成多個實戰化課目訓練，有效檢驗部隊遂行多樣化軍事任務能力。

據微信公眾號「人民海軍」，這次演習是中俄兩國海軍根據年度計劃作出的正常安排。其中，中方參演兵力分別來自東部、南部、北部戰區海軍，包括南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦等新型導彈驅護艦，「東平湖」號綜合補給艦以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。

東平湖艦在日本海同時分別為南昌艦、濱州艦補給

東平湖艦在日本海同時分別為南昌艦、濱州艦補給

報道稱，此次演習在大變局大疫情背景下舉行，中方萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等多型平台首次出國參演，雙方還將使用多種新型武器彈藥，開展實際使用武器演練。

海軍發言人劉文勝表示，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習，自2012年以來已連續舉行9次。此次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，加強雙方戰略互信、深化友好務實合作、錘煉部隊實戰本領，提高兩國海軍共同應對海上安全威脅、維護地區和平穩定的能力。

責任編輯：林佩怡

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