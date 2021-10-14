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談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一

國情動向 16:28 2021/10/14

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美國CNBC報道，俄羅斯總統普京周三（13日）表示，中國大陸不需要使用武力，來實現統一台灣的目標。

在上周六（9日）北京舉行的紀念辛亥革命110周年大會上，中共中央總書記、國家主席習近平提到，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

普京周三在俄羅斯能源周會議上告訴CNBC記者，他認為習近平的講話，暗示了和平統一的可能性，以及中國的「國家哲學（philosophy of statehood）」，暗示不存在軍事對抗的威脅。

習近平談台灣重申和平統一基調 推動兩岸關係和平發展

【兩岸角力】駁蔡英文「互不隸屬」 陸國台辦斥販賣「兩國論」

根據翻譯，普京認為中國大陸不需要使用武力，指中國一個龐大且強大的經濟體，按購買力平價（PPP）法計算，現已超過美國成為世界第一大經濟體。他又指出，通過增加經濟潛力，中國大陸有能力實現其國家目標。「我沒有看到任何威脅」。

普京還談到南海問到，指俄羅斯一直試圖在這一議題上保持「中立」。

另外，普京表示，俄中貿易額正在增長，到今年底可能達到創紀錄的水平，從這個意義上來說，中國是俄羅斯最可靠的夥伴國。

中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）

責任編輯：林佩怡

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