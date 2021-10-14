二手樓指導價落地 東莞業主呻樓價腰斬、老婆喊離婚（組圖）

內地為打擊炒房行為，已有10多個城市推出「二手房指導價」。最新推出此政策的廣東省東莞市，有部分房源的指導價近乎業主原購房價的一半，讓剛剛買房的消費者大吐苦水，向官方陳情想毀約退房。

東莞首次發佈二手房指導價

據廣東省人民政府官網消息，東莞市住房和城鄉建設局本月8日發佈通知，發首次向社會公開發佈二手房指導價。這是東莞進一步加大二手住房交易資訊公開力度，引導市場理性交易的最新舉措。

通知中提到，此次東莞制定的二手住房交易參考價，以2021年第二季度二手住房網簽交易資料為基礎，將二手住房網簽交易套數超過10套（含）的住宅社區納入統計範圍，並對統計方式進行了優化和提升，綜合考慮了稅務部門、金融部門的評估價格以及周邊一手樓盤網簽價格等因素。

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有高檔小區指導價比掛牌價的一半還少

目前，東莞已發佈全市218個成交活躍住宅社區的二手住房交易參考價格。據東莞安居客網站顯示，二手房參考價為4.3萬元/㎡（人民幣，下同）的東莞松山湖1號花園在10月份的掛牌均價為9.6萬元/㎡，指導價比掛牌價的一半還少。

一則「東莞市民在網上向住建局問政」的發文今日（13日）引起熱議。署名「楊六一」的網友反映，他在今年1月花了600多萬元買了松山湖區的一間房，結果現在該區的指導價只有300多萬元，「老婆不能接受這個事實現在要和我離婚」，還說自己從指導價發布至今每天都睡不著。

這名網友說，市值300多萬的房子，已經出了180萬元，卻還要還480萬元的房貸，他不能接受。他問住建局「能否幫我把房子退還給原業主，我願意按目前的價格再重新買一套」。

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分析：東莞新樓不夠買 買家自然衝到二手市場

對於東莞二手房指導價的發布，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示「政策在預料之中」，因為8月2日東莞發布《關於進一步做好房地產市場調控工作的通知》中，就已明確提出「在二手樓盤網簽交易價格常態化發布基礎上，加快建立二手住房成交指導價發布機製」。

「東莞樓市很特殊，新增供地少，新房不夠買，在售庫存去化僅4個月左右。（購房者）買不到新房，自然會衝到二手房市場，導致二手房漲價。」李宇嘉認為，推出二手房參考價是必然的趨勢，政府發揮有形之手，供應市場基礎秩序，彌補市場缺陷的需要，從而實現穩定樓市的結果。

責任編輯：李冰琪

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