內地22省份將現「斷崖式」降溫 部分地區降幅超12℃

據中國天氣網消息，今天（14日），今年下半年以來最強冷空氣已經啟程，未來四天將橫掃內地中東部大部地區，給多地帶來「斷崖式降溫」，局地降溫幅度超12℃。

最新全國冰凍線進程圖顯示，17日冰凍線將抵達北京山西一帶 22個省會級城市氣溫創新低

太原、呼和浩特、長春等城市直接跳進「冰窟窿」

中國天氣網氣象分析師李靚介紹，這次冷空氣過程具有影響時間長、覆蓋範圍廣、降溫劇烈等特點。我國中東部大部地區的大風降溫天氣將從14日持續到17日，降溫幅度普遍超過6℃，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、北京、河北、山西、山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西等地部分地區累計降溫幅度超過10℃。

這次冷空氣降溫最明顯的區域有兩塊，一塊是氣溫將跌破冰點的內蒙古和東北地區，另一塊是江淮、江南地區，這一帶的最低氣溫也將降到10℃上下。

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17日，內地中東部地區的最低氣溫將大範圍創新低，東北、西北、華北多地的氣溫將跌破0℃。大城市中，哈爾濱、長春、呼和浩特、太原、北京、石家莊、濟南、鄭州、合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙、南昌、重慶、貴陽、成都等22個省會級城市氣溫將創今年下半年來的新低。其中，太原、呼和浩特、長春等城市最低氣溫將在冰點以下，直接跳進「冰窟窿」；北京、石家莊最低氣溫接近冰點，合肥、南京最低氣溫也將降到個位數，宛如「一夜入冬」。

另據《新華社》消息，黑龍江目前已全面完成供熱設施檢修工作，省內多地根據氣溫變化提前開栓供熱。其中，大興安嶺加格達奇區已於9月21日，提前4天開栓供熱。

責任編輯：李冰琪