習近平：中國開放的大門只會越開越大 永遠不會關上

國家主席習近平14日晚以視頻方式出席第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式並發表主旨講話。習近平重申，中國構建更高水平開放型經濟新體製的方向不會變，促進貿易和投資自由化便利化的決心不會變。中國開放的大門只會愈開愈大，永遠不會關上。

據新華社報道，習近平表示，要大力發展智慧交通和智慧物流，推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合，使人享其行、物暢其流。

習近平強調，建立綠色低碳發展的經濟體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，才是實現可持續發展的長久之策。要加快形成綠色低碳交通運輸方式，加強綠色基礎設施建設，推廣新能源、智能化、數字化、輕量化交通裝備，鼓勵引導綠色出行，讓交通更加環保、出行更加低碳。

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他說，當今世界，各國前途命運緊密相連，利益交融前所未有。要踐行共商共建共享的全球治理觀，集眾智、匯眾力，動員全球資源，應對全球挑戰，促進全球發展。要維護聯合國權威和地位，圍繞落實聯合國2030年可持續發展議程，全面推進減貧、衛生、交通物流、基礎設施建設等合作。

此外，他宣布，中方將建立中國國際可持續交通創新和知識中心，為全球交通發展貢獻力量。

責任編輯：李冰琪

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