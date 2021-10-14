廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住

中國國務院總理李克強今日（14日）赴廣東參加第130屆廣交會開幕式，上午他在廣東視察電力公司等，強調要保障電力供應，避免影響民生，又指電價如果太高，下游企業會受不了；國家將研究減稅費的辦法，讓企業撐住。

微博多個廣東順德賬號發佈照片及視頻，表示李克強今日上午到訪順德調研。據順德城市網，李克強到訪順德五沙工業園，視察五殺工業園熱電站，然後到順德家電製造商美的集團參觀，了解生產的情況。

據《中央社》，網上流傳視頻顯示，李克強在工業園向員工們表示，電力是中國工業化、城鎮化的命脈，如果人員是發展的基石，電就是基石中的基石；「你們實質上就是工業化過程當中的命脈，責任很重！」

針對缺電問題，李克強說，最近在多措並舉，力保煤炭供應、滿足發電，「現在你們還差得遠」。政府還要採取其他措施，特別是思想化措施，讓電價可以浮動。

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對於外界擔心電價上漲恐引發通貨膨脹，他則稱，中國不會通貨膨脹，因為中國是以食品價格來決定的體系，今年糧食豐收，所以吃的是能夠保證不會發生持續性通膨。

李克強意有所指向員工們表示，「你們的電對我們用的就產生影響了，你們也得考慮對下游企業要有一點寬容度，太高了，他們（企業）受不了」。並表示，允許電價上浮後，針對下游企業，國家將研究減稅費的辦法，讓他們撐下去。

隨後他到訪順德美的集團，表示會確保電力供應。他說：「你們是製造業企業，製造業是用電大戶，我們要求發電企業要保證你們的電力供應，因為你們在保證人民的生活用品的需要。」

責任編輯：袁瑋婧

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