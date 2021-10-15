中國房地產調控現鬆動？傳監管層允加快按揭貸款發放

中國房地產調控傳出邊際鬆動。彭博引述不願具名的知情人士稱，中國金融監管機構上月底窗口指導至少部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批發放。

知情人士又稱，銀行還可向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計劃，以釋放更多個人按揭貸款額度。據了解，近期RMBS發行已有回溫跡象，在在6、7月一度降至零後開始回升，並於9月達到年內最高。

報道認為，正值恒大危機令中資美元債市場風聲鶴唳，有關措施反映房地產行業的強監管政策開始部分鬆動。中國銀保監會和中國人民銀行未回應。

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中信證券首席固收分析師明明報告指出，在當前經濟環境下，房地產融資有邊際寬鬆空間，後續按揭貸款投放料更靈活，開發貸也可能在風險可控前提下獲支持。而房地產政策出現鬆動跡象，寬信用方向進一步明確。

分析：「三條紅線」不太可能改變 惟實施或鬆動

路透也引述政策消息人士和分析師表示，盡管領導層可能繼續保持對房地產業的嚴格調控，但必要時可能會軟化策略。

植信投資首席經濟學家連平表示，「三條紅線」不太可能改變，但規則實施方面可能會有鬆動；房地產貸款標準不會放寬，但這貸款規模可能增加。

有分析師認為，銀行業者向直正買家而非投客訪貸，或有更大迴旋餘地，較為健康的開發商可能獲得更多支持。

人行及銀保監會上月底聯合召開房地產金融工作座談會，會議要求，金融機構配合相關部門和地方政府，「共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」。彭博報道，一名知情人士之前已提到，監管機構要求商業銀行應避免集中快速收緊房地產信貸，對符合預售條件樓盤，銀行亦應對個人客戶發放按揭貸款等。

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責任編輯：林佩怡

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