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中國房地產調控現鬆動？傳監管層允加快按揭貸款發放（第二版，增人行評論）

經濟脈搏 19:16 2021/10/15

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中國房地產調控傳出邊際鬆動。彭博引述不願具名的知情人士稱，中國金融監管機構上月底窗口指導至少部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批發放。

知情人士又稱，銀行還可向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計劃，以釋放更多個人按揭貸款額度。據了解，近期RMBS發行已有回溫跡象，在在6、7月一度降至零後開始回升，並於9月達到年內最高。

報道認為，正值恒大危機令中資美元債市場風聲鶴唳，有關措施反映房地產行業的強監管政策開始部分鬆動。

＊19：16 新增中國人民銀行官員評論

人行：已指導主要銀行 保持房地產信貸平穩有序投放

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾周五（15日）表示，部分金融機構對於30間試點房企「三線四檔」融資管理規則，有一定誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鍊緊繃。

鄒瀾表示，針對這些情況，人行、銀保監會上月底已召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

此外，鄒瀾指出，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

【中國樓市】摸底風險 中房協擬周五舉行房企座談會

中國9月新增貸款、社融增量不及預期 M2增速回升

中信證券首席固收分析師明明報告指出，在當前經濟環境下，房地產融資有邊際寬鬆空間，後續按揭貸款投放料更靈活，開發貸也可能在風險可控前提下獲支持。而房地產政策出現鬆動跡象，寬信用方向進一步明確。

分析：「三條紅線」不太可能改變 惟實施或鬆動

路透也引述政策消息人士和分析師表示，盡管領導層可能繼續保持對房地產業的嚴格調控，但必要時可能會軟化策略。

植信投資首席經濟學家連平表示，「三條紅線」不太可能改變，但規則實施方面可能會有鬆動；房地產貸款標準不會放寬，但這貸款規模可能增加。

有分析師認為，銀行業者向直正買家而非投客訪貸，或有更大迴旋餘地，較為健康的開發商可能獲得更多支持。

人行及銀保監會上月底聯合召開房地產金融工作座談會，會議要求，金融機構配合相關部門和地方政府，「共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」。彭博報道，一名知情人士之前已提到，監管機構要求商業銀行應避免集中快速收緊房地產信貸，對符合預售條件樓盤，銀行亦應對個人客戶發放按揭貸款等。

人行會議首提房地產 兩個「維護」釋放維穩信號

【中國樓市】人行再放房地產維穩信號 官媒：非急轉彎

責任編輯：林佩怡

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