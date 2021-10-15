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芯片短缺嚴重 內地汽車業界：預計今年汽車減產約200萬輛

社會熱點 11:44 2021/10/15

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芯片供應緊張一直困擾著汽車行業。在今日（15日）舉辦的2021中國汽車供應鏈大會上，中國機械工業聯合會執行副會長陳斌表示，今年5-9月，中國汽車產銷連續五個月按年下降。按此推測，芯片短缺有可能致全年減產約200萬輛。

他也說，令人擔心的還有工業傳感器、基礎工業軟件、特種原材料、精密儀器儀表等一系列供應鏈上嚴重依賴進口的產品，一旦出現天災人禍，可能會造成更大的影響。

未來中國的汽車供應鏈將呈現三種發展趨勢

在同一個會議上，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，未來中國的汽車供應鏈將呈現三種發展趨勢。

其一是通過融合創新，在供應鏈新興領域，將形成核心技術競爭力，逐步擺脫對外依賴。

其二是在產業重構的大背景下，汽車供應鏈企業將重新審視和重塑業務形態，優化產品和業務結構，尋求共創合作和市場增量的機會，轉變單一的供需關系，在市場化的大背景下，未來機會將均等呈現，新型供應鏈生態體系將為供應鏈企業開啟新的更大發展空間。

其三是軟件定義汽車已成為行業共識和未來發展趨勢。

汽車芯片短缺加劇 多間車企連續3個月產量減半

美國據報批准供應商 向華為供應汽車零部件芯片

限電和芯片短缺夾擊車企

眾所周知，每年9月和10月是中國汽車銷售的旺季，因此被稱為「金九銀十」。但是，中國汽車工業協會星期二(12日)發布的數據顯示，9月，中國的汽車銷售量為207萬輛(各類汽車)，按年跌近20%。

該協會稱，汽車銷售下降的原因是，由於煤炭緊張造成的發電量不足而出現的電力短缺，再加上已經持續很長一段時間的全球芯片供應緊張，迫使許多主要車廠停工或減產。

不過，該協會補充說，中國的芯片供應緊張9月份已經緩解，並預計今年最後3個月的供應會持續改善，盡管仍有一些限製。

責任編輯：李冰琪

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