【高雄大火】疑亂倒檀香灰釀禍 情侶列嫌疑人

台灣高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓周四（14日）凌晨發生大火，造成46人死亡，41人受傷。經警方及消防追查，初步研判香爐灰燼處置不當引致大火，已將一對情侶列為嫌疑人，今日（15日）轉送高雄地檢署問話。

綜合台媒報導，警方及消防追查後，發現起火位置，是大廈一樓骨董茶具行後方的小套房。套房男住戶郭某與黃姓女子為情侶關係，兩人經常到茶具行與老闆及其他人飲酒。

兩人曾吵架 女子否認故意縱火

火警發生前，郭某與黃某曾發生爭吵。郭某負氣騎機車離去後，黃某則與友人繼續在茶具行內飲酒，期間曾燃點檀香驅蚊，疑似因此引發火災。她在接受警方調查期間表示，離開時隨意包裹檀香灰燼丟到垃圾桶，但否認故意縱火。

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警方昨日已傳召郭黃二人、目擊證人、報案人等到分局問話；其中黃某說詞反覆，離開分局後又被傳回。偵訊時，她先表示有將香灰、鐵罐等物包裹丟入垃圾桶，之後改口說香灰被她帶走，最後又稱忘記怎麼處理。

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由於偵詢直到深夜，黃某拒絕夜間偵訊，但郭黃二人已被檢警列為重要嫌疑人，今日上午轉送地檢署問話釐清案情，將朝過失致死、公共危險等方向全力偵辦。

事故中46具遺體，至今仍有23人未完成認屍手續。其中2具遺體因燒到難以辨認，需透過生物辨識，才可確認身份。警方表示，已通知家屬，預計今日可以完成認屍手續。

責任編輯：易燕丹

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