福建莆田弱勢者疑似難伸冤而殺人  胡錫進籲勿道德開脫

福建莆田日前發生一起2死3傷的重大刑案。嫌犯疑似有冤難伸，多年向政府部門求助無果才對鄰居一家引爆殺機，引發內地網民對嫌犯的同情。官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，反對對嫌犯行凶殺人這一殘暴罪行進行任何辯護和美化，嫌犯不僅要受到法律嚴懲，還須受到社會的同聲譴責。

疑犯一家居於雨棚6年

福建莆田市秀嶼區官方12日通報，10日下午，秀嶼區平海鎮上林村發生一起傷人致死案件，造成2名村民死亡、3名村民受傷。嫌犯至今下落不明。當地已出動直升機，在上林村範圍內的所有山頭和海岸區域搜尋。

綜合媒體報道，嫌犯歐金中手持疑似兇器走入受害者家中行兇，3分鐘後離開。被害人屬於一家祖孫四代，傷者還包含一名10歲的孩童。

歐金中2017年向當地政府申請危房翻蓋獲准後，他將原有400平方米的房屋拆除，要在原有土地上建蓋新房。他的鄰居、現在的受害者一方，曾多次聯合附近居民阻撓歐金中建蓋新房，導致歐男一家無處可歸，在臨時搭建的雨棚居住6年。

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案發前，因為颱風，歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裡，兩家人發生口角，從而引發血案。

案件發生後，歐金中之前的各種申訴訊息在網上傳播。歐金中曾在求助訊息中自述，「房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷著要打人」。他曾「多次向多級部門求助無果」，原因是「個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房」。

胡錫進：為疑犯開拓是價值誤導

嫌犯的弱勢處境以及基層政府疑似不作為，讓這起新聞引發許多網民反過來同情嫌犯。

胡錫進發文稱，「我們大部分人都生活在基層，很多人過得未必順利，受過一些委屈。」「生活有其複雜性，矛盾時常發生，而且存在不公平。每一個社會都會盡力消除矛盾，推動和諧，有的在這方面做得有效些，有的乏力些，中國應當說總體上在這方面算做得比較好的，或許不是最好的，但肯定不是普天下差的。」

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他質問，「一個普通的好人，善良的人，給你一把刀，讓你去殺另一個人，殺一家人，你下得去手嗎？捅死第一個人，接著捅第二個，然後捅那家的10歲孩子，你覺得這是你和你周圍一個正常人能干得出來的嗎？因為利益糾紛，因為發生了口角，因為自己吃了虧，一個人就可以如此滅絕人性了嗎？」

胡錫進又說，反對對歐金中行凶殺人這一殘暴罪行進行任何辯護和美化，歐金中不僅要受到法律嚴懲，還須受到社會的同聲譴責。對他的開脫將造成嚴重的是非混淆和價值誤導，將會刺激一些有潛在犯罪動機的人，讓他們覺得只要「道義上講得通」，行凶殺人就有可能得到公眾的原諒甚至支持，還可能逃脫刑罰。

責任編輯：尹航

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