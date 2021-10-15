韓正稱促進中俄能源合作深化 中國據報要俄國未來兩月輸華電力增一倍

國務院副總理韓正稱，要共同推動中俄能源合作邁上新水平，進一步促進合作深化，保障油氣管道、核電機組等重大項目穩定運行、順利推進。俄媒報道稱，中國請求俄羅斯在11月至12月期間將輸華電力增加一倍。

韓正周四在北京以視訊方式出席「2021俄羅斯能源周」國際論壇並發表致辭。韓正指出，中俄雙方要落實好兩國元首共識、共同推動中俄能源合作邁上新水平。

一是進一步促進合作深化，保障油氣管道、核電機組等重大項目穩定運行、順利推進，開展上中下游一體化合作。

二是進一步發掘合作潛力，積極拓展可再生能源、氫能、儲能、智慧能源、能源金融等領域合作，深化能源基礎研究、關鍵技術研發及創新成果轉化合作。

另據俄羅斯塔斯社報導，中國請求俄羅斯在11月至12月期間將輸華電力增加一倍。

此外，國務院總理李克強周二同蒙古國總理奧雲額爾登舉行視訊會晤時稱，樂見兩國擴大煤炭貿易規模，實現互利共贏；中方鼓勵和支持兩國企業按照市場原則和商業規則積極開展合作，以長期合理穩定的價格保證能源供應鏈通暢安全。

近期因煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，疊加需求旺盛等多重因素，中國多地限電限產，政府正多措並舉保障電力供應。

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責任編輯：尹航

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