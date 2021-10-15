法國透出歐美對華分歧 須討論戰略問題

彭博報道，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，對於如何與中國相處，美國和歐盟的觀點不一致，必須討論戰略辦法。

勒梅爾周四（14日）在華盛頓會議期間受訪時形容，如何與中國相處，是未來幾十年跨大西洋外交的一個重大問題。然而，美國想要反對中國、歐洲想與中國接觸，觀點存在差異。

對於法國與美國的關係，勒梅爾表示，在本周財政部官員國際會議上，兩國的基調是積極的和建設性。此前，兩國因澳洲潛艇合約問題而不和。

習近平與默克爾視像會晤 稱「中德證明零和博弈可避免」

習近平與默克爾通電 冀德方推動歐盟堅持正確對華政策

另一邊廂，德國總理默克爾周四在西班牙獲頒卡洛斯五世獎（Carlos V award）後，警告歐盟內部存在分歧，呼籲要更加團結，並稱歐洲只有用一個聲音說話，才能與中國的崛起抗衡。

據報，中國國家主席習近平將於周五（15日）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）通話，被指尋求穩定中歐關係。

默克爾與習近平曾於周三（13日）視像會晤，被稱為「告別通話」。習近平稱，國與國之間完全可以避免零和博弈，實現互利共贏，這是中德關係應該牢牢把握的主基調。

曾因人權問題關係遇冷 歐盟召開峰會聚焦對華新戰略

美歐貿易技術委員會登場 劍指中國應對不公平貿易

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁