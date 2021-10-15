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【神舟十三號】女太空人王亞平「要去太空為女兒摘星星」

社會熱點 13:18 2021/10/15

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王亞平將成為中國首位實施出艙活動的女太空人。她曾說：「在2013年執行神舟十號任務的時候沒孩子，但是如果下次再執行任務的時候，我會對我的女兒說，媽媽要去太空給你摘星星去了，等著媽媽回來。」如今，她已有了一名5歲的女兒。

昨日（14日）官方公布了神舟十三號太空人乘组名單。在備受關註的太空人乘組中，王亞平成為時隔八年後，太空再次迎來的女性太空人。二度出征太空的她，在此次神舟十三號任務中，將成為進駐中國空間站的首位女性，也將成為中國首位出艙的女太空人。

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今年41歲的王亞平17歲時就成為了女飛行員，經過層層嚴格選拔，於2010年5月入選中國第二批太空人。2012年3月，入選神舟九號飛行任務備份太空人。2013年6月搭乘神舟十號出征太空，成為了繼劉洋之後被送入太空的第二位中國女太空人。2019年12月，再次入選神舟十三號飛行任務乘組。

在神十飛行任務中，王亞平出色完成了包括「太空授課」在內的各項飛行任務，被授予「英雄太空人」榮譽稱號，她也被網友親切稱為中國航天事業的「鏗鏘玫瑰」「最美太空人」。

中國空間站不僅是全球科學家開展空間科學、空間技術、空間應用的研究平台，也是鼓勵青少年熱愛航天，參與探索，追求科學的實踐平台。據悉，在神舟十三號任務中，王亞平將進行第二次「太空授課」。

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責任編輯：李冰琪

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