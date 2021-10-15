【高雄大火】昔日繁華今淪「第一鬼樓」 月租8百港紙住滿弱勢人士

▲ 昔日繁華今淪「第一鬼樓」 月租8百港紙住滿弱勢人士

台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓火災釀多人死傷。這幢舊式商住大廈樓齡40年，早年曾是鹽埕的繁華地標，但隨著高雄商圈轉移，逐漸沒落，更被戲稱為「高雄第一鬼樓」。大廈7至11樓多數間隔做套房出租，由於租金便宜，成為不少弱勢或邊緣戶的棲身處所。事發時，大樓約有120戶住戶，其中不少是獨居長輩。

據台媒報導，鹽埕區過去是高雄市政府所在地，也是最為熱鬧的市中心行政區。城中城在當地開幕初期風頭一時無兩，集戲院、百貨、酒樓、餐廳、溜冰場於一身的大樓，吸引大批民眾前往，生意火熱。但隨著商圈轉移、市府遷至苓雅區，城中城從熱鬧、風光，變成龍蛇雜處之地。

隨之改變的，還有大樓的租售行情。開幕初期，9到10多坪（約320至350呎）的小套房，有人用新台幣100多萬元（約港幣27.7萬元）購得；但現時，七坪（約250呎）的套房，月租二、三千元（約港幣500至800元）就能入住，還被譏為「送人住也沒人要」的房子。

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由於房租便宜，多半住戶都是獨居長者。城中城自救會總幹事李太明在今年1月接受訪問時指出，住在大樓的多是經濟弱勢。當時社區住戶約110戶，弱勢至少佔3至4成，還有許多行動不便的長者。

聯合網報導稱，81歲的黃婆婆已在城中城居住28年，因不想麻煩子女，靠著微薄的老人年金省吃儉用獨自度日。除了買菜跟生活用品，她很少出門。73歲的張伯伯也是靠老人年金在城中城租屋，小套房馬桶壞了，浴室漏水，也都將就著繼續住。

鹽埕區府北里長林傳富表示，當里長六年多來，處理多宗獨居老人死亡數日無人知的悲涼事。某天接到一名住戶反映聞到一股難聞異味，他直覺不妙，通報警消破門發現長輩已無氣息。

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城中城大樓許多公共設備也是年久失修，有些區域宛如廢墟。林傳富指出，城中城過去曾發生十起火災，1999年那次較為嚴重，幸未釀傷亡。他兩個月前才爭取到經費，替住戶安裝滅火器，怎料無情火奪走46條人命。

事故發生後，高雄市建管處表示，待火場搜救結束，將委由建築、土木結構技師等公會，到場進行結構安全鑑定。若有立即性危險，市府將強制拆除；但若無立即性危險，經評估後，修繕補強仍可使用，就會要求所有權人負起修繕責任。

責任編輯：易燕丹

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