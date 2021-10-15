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【中國經濟】第三季GDP下周出爐 限電衝擊下能否「保5」？

經濟脈搏 13:54 2021/10/15

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國家統計局將於下周一（18日）公布第三季宏觀經濟數據，外界關注在限電限產、新冠疫情、房地產降溫等衝擊下，中國第三季GDP表現。路透綜合43間機構預估中值顯示，預計中國第三季GDP按年增速，回落至5.2%。

彭博調查的經濟學家則估計，中國第三季GDP按年增速放緩至5%。法新社調查也顯示，分析師預計第三季GDP增長為5%，較第二季的7.9%增速大幅放緩。

李克強：第三季經濟有所回落 但有能力實現全年目標

易綱：中國經濟潛在增速仍有望維持5%-6% 有條件實施正常幣策

不過，有分析師更為看淡。路透引述華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，受疫情和地產回落影響，中國第三季經濟增速破5%的機會已經很高，限產令第三季增速更低，或介乎4.5%-4.8%之間。

花旗料年底降準

彭博報道，花旗銀行策略師Dirk Willer等人也在報告中指出，在消費疲軟和房地產市場情緒受挫下，中國經濟增長面臨調整，花旗預計今年三、四季度和2022年全年，中國經濟增速將低於5%，而持續的電力短缺將加劇經濟下行風險。報告預計，中國年底將下調存款準備金率50基點，明年可能下調MLF（中期借貸便利）利率25基點。

中國今年首季GDP按年強勁增長18.3%，第二季GDP增表7.9%，上半年GDP平均增長為12.7%。中國今年的GDP目標為6%以上。

總理李克強昨日預示，第三季經濟由於多種原因有所回落，但中國經濟發展呈現出強勁韌性和巨大活力，有能力、有信心實現全年目標任務。

除了GDP數據，國家統計局下周一將公布9月消費、工業及投資表現。據路透，近20間機構預估中值顯示，限電限產加上高基數作用，9月工業按年增速料放緩至4.5%，為去年7月以來最低。基建投資增速低位，房地產投資持續降溫，1-9月固定資產投資按年增速料回落至7.9%，亦是年內最低水平。消費反彈有限，9月社會消費品零售總額料增長3.3%。

限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%

【多地限電】穆迪：中國限電加大經濟壓力 明年增長承壓

責任編輯：林佩怡

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