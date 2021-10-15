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英媒：習近平將缺席本月底的聯合國氣候峰會

國情動向 15:16 2021/10/15

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聯合國氣候變化會議（COP）本月底將在英國召開，英媒消息指，中國國家主席習近平將會缺席，估計是在能源緊缺下，北京不打算提出新氣候變化目標。

《泰晤士報》報道，首相約翰遜已從外交部門得悉有關消息，習近平將不會出席及與美國總統拜登等各國領導人會面。東道主英國擔心，那可能是中國拒絕提出新氣候目標的先兆。政府消息人士稱不清楚中國的立場，「他們可以帶著新承諾參加G20峰會（本月底在意大利召開），但現在看起來不太可能了」。

2015年簽訂的《巴黎氣候協定》中提出將全球暖化幅度控制在約攝氏1.5度，消息人士稱，除非中國「加碼」，否則無法維持這個水平。

距離該會議還有兩周時間，當前僅半數G20國家提出計劃，報道指，中國未在期限內這樣做，與北京有聯繫的企業也被告知，不要期待會有新的承諾。中國問題專家Lauri Myllyvirta指，一旦北京在會議上提出新目標，等同把自己綁定在這些承諾上，它可能在會議結束後才提出。

美國氣候特使克里周三（13日）受訪時稱，會議可能無法確保主要排放國承諾停止燃燒煤炭，以及在短期內加大減排力度。待會議結束後，就能知道哪個國家會執行他們應有的份額，哪個國家沒有。他又指能控制在1.5度內是好事，但有些國家的能源結構不允許它們這樣做。

習允不輸出煤電項目後 美氣候特使擬數周內再訪華

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【中國經濟】第三季GDP下周出爐 限電衝擊下能否「保5」？

責任編輯：陳建錫

能源危機 氣候暖化 習近平 北京 中國 聯合國 中美關係

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