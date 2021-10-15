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【中國樓市】北京海淀區也迎來「二手房指導價」 業主著急賣房主動降價

經濟脈搏 15:09 2021/10/15

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目前，內地多個城市出台了「二手房指導價」， 「二手房指導價」將成為房產調控的標配。一線城市中，除廣州、上海、深圳之外，近期北京也發布了海淀區試點二手房掛牌指導價的新政策。據內媒報道，不少業主自願選擇降價加速成交。

業內人士認為，此政策的出台不僅可以製約中介掛牌，減少中介炒高房價，也將促使北京二手房市場全面降溫。此外，記者註意到，此次指導價格發布對於購房者和賣房者的影響也很大，不少著急賣房的業主自願選擇降價加速成交，而購房者則更多選擇觀望。

有小區指導價相當於在掛牌價上打了八折

據證券日報報道，多家房產中介公司均表示已收到相關通知，根據要求，對於海淀29個重點小區不符合指導價的房源已經在外網上進行了下架。

一名北京海淀區的房產經紀人表示，規定於國慶假期後執行，10月8日起，相關小區新增房源的掛牌價不得超過指導價，不符合指導價條件的，不得接受登記委托。目前已掛牌的房源也需向海淀房協報備，超過指導價的房源亦不能繼續掛牌。

報道亦提到，在中介機構的App以及某線上找房平台搜索時註意到，平台顯示的房源掛牌價皆符合指導價。有小區的指導價相當於在掛牌價上打了八折。

對此機製，中原地產首席分析師張大偉表示，主要有兩個作用，首先是指導價格掛牌，特別是互聯網掛牌，可以減少中介炒作，但並不能完全抑製市場成交。其次，影響貸款，作為銀行評估價格的標準，這個肯定有影響，相當於增加了首付，但其實影響也有限，主要針對貸款比較多的剛需影響大，對於改善型客戶影響相對有限。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，類似機製下，相關房源的掛牌等情況會得到規範，同時市場交易等也明顯會降溫。至少目前看，二手房的價格泡沫會減少。

著急賣房者主動降價

一位已將名下二手房掛牌近一年的張女士說：「今年上半年，我的房子報價950萬元（人民幣，下同）還有看房的，也有人出價930萬元，當時猶豫沒賣，現在幾乎沒什麼人來看房，最高報價也只有870萬元。」

張女士的困擾並不是個例。不少業主均表示，能明顯感覺到二手房市場有所降溫。

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責任編輯：李冰琪

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