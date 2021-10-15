中美對抗氣氛緩和 渣打料第四季人幣匯率升至6.4

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）近日的講話釋出中美氣氛緩和的訊號，渣打預計市場情緒會被進一步提振，第四季人民幣對美元匯率可能在6.40-6.60，且不排除重返年內最強水準。

據路透社報道，渣打中國宏觀策略部主管劉潔在其評論中稱，人民幣的強勢從根本上來說是由中國創紀錄的出口和貿易順差、強勁的資本流入、相對於主要貨幣的高利率溢價以及在當今世界越來越罕見的充裕的政策空間所推動的。

她說，「儘管經濟勢頭較弱，但我們預計，在持續強勁的基本面和中美之間可能較少的對抗關係的支持下，人民幣強勢將持續更久。」

隨著美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃在年底前舉行虛擬會議，渣打預計，在未來幾個季度，更有意義的關稅回調或減少的可能性越來越大。除了削減關稅，對一些中國和香港官員的制裁亦有可能部分取消，在休斯頓和成都的領事館重新開放，以及在國際問題上有更大合作（包括氣候變化和中亞地緣政治）。

報道指出，不過，中國當局可能會加強逆周期措施以遏制人民幣的再度升值。今年以來，人民幣對CFETS籃子裡24種貨幣中的22種貨幣升值，而自2020年以來，人民幣對所有24種貨幣都升值。本周，隨著CFETS指數升至2016年1月以來的最高水平，美元對人民幣定盤價已略微轉弱。

周五人民幣對美元中間價報6.4386，較上日報6.4414，升28點子。

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責任編輯：尹航

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