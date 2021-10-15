內地打工仔反抗996 以「公司作息表」調查行業OT情況

一份名為「公司作息Working Time」的在線協作文檔近日在內地網絡上廣為流傳，該文檔由四名正在參加秋招的應屆生發起，匯集到約1,300條不同公司的作息情況，並且細分到了崗位和部門。這被視為內地打工族對加班文化的反擊。

科企技術崗工作時間可長達12小時

據內媒報道，這份作息表的曾用名是「公司作息表WorkerLivesMatter」，發起人是四名正在參加秋招的應屆生。目前，四名發起人均已拿到大廠的意向書，正處在選offer的狀態。

關於創建表單的原因，其中一位發起人在社交平台知乎回答稱，「慮到國內企業加班盛行且工作時間不透明，作為校招生，工作時間是選擇offer非常重要的一個因素。所以我們創建了這個表來分享信息，希望對抵制996（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天的工作制度），普及995做出一定貢獻。」

該文檔目前已匯集到約1,300條不同公司的作息情況，涉及的公司大多集中在互聯網或科技領域，從百度、騰訊、阿里等大廠到初創企業都包含在內，還細分到了崗位和部門，具體內容包括了上下班時間、午餐晚餐時間、一周工作天數、 周三周五是否特殊以及新人是否要寫周報等。

從表格中的數據可以看到，不只是大廠，互聯網/科技企業的技術崗大多都需要從早上九十點工作到晚上八九點。

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除此之外，與金融以及其他行業相關的信息大約有200條，外企普遍六點左右下班，金融（包括銀行）行業則會推遲兩小時，八點半左右結束。

表格裡還包括了職場Q&A以及建議反饋的部分，可以自行提問等待別人來回答。

截至10月12日晚上七點，該表的瀏覽量已經突破十萬。

據悉，近幾個月以來，對超時工作的批評呼聲引起更多共鳴，中國政府近期對高科技企業的整治行動中，也開始關注這些企業的員工待遇問題。包括字節跳動、快手以及美團等互聯網企業今年已開始削減強制性的週末加班。中國最高法院8月間並裁定「996」工作模式為非法行為。

責任編輯：尹航

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