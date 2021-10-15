  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美關係】李克強讚這美企 疫情下擴大對華投資

國情動向 15:57 2021/10/15

分享：

總理李克強昨日（14日）昨在廣州出席第130屆廣交會暨珠江國際貿易論壇開幕式後，前往企業館巡視，期間他讚許美國美國霍尼韋爾公司，在疫情下擴大對華投資。

據新華社，美國霍尼韋爾公司負責人告訴李克強，去年新冠肺炎疫情期間，該公司在武漢設立了新興市場總部，目前該公司所有業務集團均已落戶中國，並將繼續擴大在華投資規模。

李克強讚賞霍尼韋爾公司在疫情形勢下擴大對華投資，表明對中國市場充滿信心。中國將繼續建設市場化法治化國際化營商環境，歡迎外資企業擴大在華經營。

加大對中小外貿企業精準幫扶

李克強參觀了多家中外企業展廳。他肯定中小企業為穩出口、穩就業發揮的重要作用，希望中小企業不斷提升產品質量，滿足國內外市場需求，並強調要加大對中小外貿企業的精準幫扶，促進更多專精特新「小巨人」等中小企業成長壯大。

針對企業反映出的經營面臨的困難，李克強叮囑有關部門積極研究採取包括稅收在內的市場化措施，暢通物流，助力勞動密集型企業向中西部地區轉移產能。同時研究完善政策，支持加工貿易發展，保持外貿產業鏈供應鏈穩固暢通。

李克強又強調，創業創新是國家贏得未來的基礎和關鍵，要進一步加大對雙創主體的政策扶持，讓更多擁有自主知識產權的雙創主體脫穎而出。在新能源展廳，他鼓勵企業抓住機遇，勇於面對市場競爭，遵循市場原則和商業規則，不斷提升研發投入和科技創新水平，引領行業創新，促進綠色發展。

他又了解海外倉運營等情況，指跨境電商等貿易新業態大有可為，海外倉為疫情下擴大進出口發揮重要作用。要大力完善跨境電商發展支持政策，提高海外倉數字化、智能化水平。要大力維護中國產品的質量和信譽，贏得全球消費者的信賴。

李克強：第三季經濟有所回落 但有能力實現全年目標

廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

微軟將關閉LinkedIn中國業務 改提供一般招聘網站服務
今日
微軟將關閉LinkedIn中國業務 改提供一般招聘網站服務
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
2021/10/13
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
今日
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
2021/10/14
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
李克強：第三季經濟有所回落 但有能力實現全年目標
2021/10/14
李克強：第三季經濟有所回落 但有能力實現全年目標

你可能感興趣

微軟將關閉LinkedIn中國業務 改提供一般招聘網站服務
今日 10:04
微軟將關閉LinkedIn中國業務 改提供一般招聘網站服務
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
10:53 2021/10/13
【中美角力】回應再掛鉤 副外長樂玉成：望經貿合作成破冰船
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
今日 10:43
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
疫情 新冠肺炎疫情 新能源 外資 進出口 中美關係 廣州 美國 中國市場 貿易

下一篇文章

英媒：習近平將缺席本月底的聯合國氣候峰會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平：中國開放的大門只會越開越大 永遠不會關上
習近平：中國開放的大門只會越開越大 永遠不會關上
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
【新冠溯源】世衛公布新小組成員名單 中方：是時候到其他地方（第二版）
【新冠溯源】世衛公布新小組成員名單 中方：是時候到其他地方（第二版）
中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）
中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）
神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站
神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站