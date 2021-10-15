【中美關係】李克強讚這美企 疫情下擴大對華投資

總理李克強昨日（14日）昨在廣州出席第130屆廣交會暨珠江國際貿易論壇開幕式後，前往企業館巡視，期間他讚許美國美國霍尼韋爾公司，在疫情下擴大對華投資。

據新華社，美國霍尼韋爾公司負責人告訴李克強，去年新冠肺炎疫情期間，該公司在武漢設立了新興市場總部，目前該公司所有業務集團均已落戶中國，並將繼續擴大在華投資規模。

李克強讚賞霍尼韋爾公司在疫情形勢下擴大對華投資，表明對中國市場充滿信心。中國將繼續建設市場化法治化國際化營商環境，歡迎外資企業擴大在華經營。

加大對中小外貿企業精準幫扶

李克強參觀了多家中外企業展廳。他肯定中小企業為穩出口、穩就業發揮的重要作用，希望中小企業不斷提升產品質量，滿足國內外市場需求，並強調要加大對中小外貿企業的精準幫扶，促進更多專精特新「小巨人」等中小企業成長壯大。

針對企業反映出的經營面臨的困難，李克強叮囑有關部門積極研究採取包括稅收在內的市場化措施，暢通物流，助力勞動密集型企業向中西部地區轉移產能。同時研究完善政策，支持加工貿易發展，保持外貿產業鏈供應鏈穩固暢通。

李克強又強調，創業創新是國家贏得未來的基礎和關鍵，要進一步加大對雙創主體的政策扶持，讓更多擁有自主知識產權的雙創主體脫穎而出。在新能源展廳，他鼓勵企業抓住機遇，勇於面對市場競爭，遵循市場原則和商業規則，不斷提升研發投入和科技創新水平，引領行業創新，促進綠色發展。

他又了解海外倉運營等情況，指跨境電商等貿易新業態大有可為，海外倉為疫情下擴大進出口發揮重要作用。要大力完善跨境電商發展支持政策，提高海外倉數字化、智能化水平。要大力維護中國產品的質量和信譽，贏得全球消費者的信賴。

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責任編輯：林佩怡

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