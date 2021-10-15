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內地發寒潮預警部分地區或急降14℃ 這些保暖商品已「爆單」

社會熱點 16:14 2021/10/15

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中央氣象台於今日（15日）發布寒潮藍色預警。受強冷空氣影響，10月15日14時至18日8時，中國中東部地區將先後出現大風降溫天氣，局地降溫可達14℃以上。此外，由於寒潮來襲，線上保暖商品保溫杯、暖貼等出現「爆單」。

寒潮來襲局部地區降溫超10度

中國天氣網氣象分析師李靚介紹，這次冷空氣過程具有影響時間長、覆蓋範圍廣、降溫劇烈等特點。我國中東部大部地區的大風降溫天氣將從14日持續到17日，降溫幅度普遍超過6℃，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、北京、河北、山西、山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西等地部分地區累計降溫幅度超過10℃。

此次冷空氣降溫最明顯的區域有兩塊，一塊是氣溫將跌破冰點的內蒙古和東北地區，另一塊是江淮、江南地區，這一帶的最低氣溫也將降到10℃上下。

寒潮來襲，消費者開始增添保暖用品，居家鞋、保溫杯、保暖貼等家居用品以及保暖內衣、毛衣、大衣等秋冬服飾銷量飆升。

居家棉拖鞋

暖貼

居家鞋周銷量奪冠

據電霸數據平台顯示，拼多多平台居家鞋、保溫杯、保暖貼等進入家居生活類目熱銷榜單前20。其中，居家鞋以一周超400萬單的銷量躍居第一，銷量較前一周上漲約109萬單。而保溫杯一周銷出173萬單，較前一周上漲約57萬單；保暖貼一周銷出104萬單，較前一周上漲36萬單。

熱銷產品方面，服飾箱包類目前三名分別是珊瑚絨睡衣、珊瑚絨中筒襪、保暖內衣，季節性明顯。其中，某店鋪珊瑚絨睡衣單個產品一天的銷量超過8000單。

遼寧出現極端天氣 大連降冰雹如雞蛋砸穿私家車玻璃

內地22省份將現「斷崖式」降溫 部分地區降幅超12℃

責任編輯：李冰琪

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