【共同富裕】習近平：加大對壟斷行業和國企的收入分配管理

《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席習近平的文章，詳述促進共同富裕的原則、總體思路，當中提到加強對高收入的規範和調節，要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理等。

明日出版的《求是》雜誌，將發表習近平的重要文章《紮實推動共同富裕》。據求是網，這是習近平今年8月17日在中央財經委員會第十次會議上講話的一部分。

到本世紀中葉 全體人民共同富裕基本實現

文章提到，要分階段促進共同富裕：到「十四五」末，全體人民共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水平差距逐步縮小。到2035年，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化。到本世紀中葉，全體人民共同富裕基本實現，居民收入和實際消費水平差距縮小到合理區間。要抓緊制定促進共同富裕行動綱要，提出科學可行、符合國情的指標體系和考核評估辦法。

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加大消費環節稅收調節力度

在總的思路方面，習近平提到，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

習近平表示，要提高發展的平衡性、協調性、包容性，著力擴大中等收入群體規模，促進基本公共服務均等化。

在加強對高收入的規範和調節方面，習近平表示，在依法保護合法收入同時，要防止兩極分化、消除分配不公。他提出：

要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理

要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作

要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍

要加強公益慈善事業規範管理，完善稅收優惠政策，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會

要清理規範不合理收入，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，整頓收入分配秩序，清理借改革之名變相增加高管收入等分配亂象

要堅決取締非法收入，堅決遏制權錢交易，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為

習近平稱，經過多年探索，對解決貧困問題有了完整的辦法，但在如何致富問題上還要探索積累經驗。要保護產權和知識產權，保護合法致富。要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管。同時，也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

此外，習近平表示要促進人民精神生活共同富裕，促進農民農村共同富裕。

不同人群富裕程度有高低 時間有先後

他強調，全體人民共同富裕是一個總體概念，是對全社會，不要分成城市一塊、農村一塊，或者東部、中部、西部地區各一塊，各提各的指標，要從全局上來看。

他說，要實現14億人共同富裕，必須腳踏實地、久久為功，不是所有人都同時富裕，也不是所有地區同時達到一個富裕水準，不同人群不僅實現富裕的程度有高有低，時間上也會有先有後，不同地區富裕程度還會存在一定差異，不可能齊頭並進。這是一個在動態中向前發展的過程，要持續推動，不斷取得成效。

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責任編輯：林佩怡

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