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【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平

國情動向 17:44 2021/10/15

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「共同富裕」是中國的重要戰略方向，《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席習近平在8月的一場講話，當中提到促進共同富裕的原則，首先強調要鼓勵勤勞創新致富，暢通向上流動通道，避免「內卷」、「躺平」。同時，促進非公有製經濟健康發展，另要防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

《求是》雜誌發布習近平的文章《紮實推動共同富裕》，是習近平今年8月17日在中央財經委員會第十次會議上講話的一部分。

【共同富裕】習近平：加大對壟斷行業和國企的收入分配管理

習近平提到，促進共同富裕，要把握好4大原則。首先是鼓勵勤勞創新致富，他說，要堅持在發展中保障和改善民生，把推動高質量發展放在首位，為人民提高受教育程度、增強發展能力創造更加普惠公平的條件，提升全社會人力資本和專業技能，提高就業創業能力，增強致富本領。

他指出，要防止社會階層固化，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境，避免「內卷」、「躺平」。

（註：內卷被解為非理性競爭，躺平則指向退出競爭）

中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內卷、飯圈

靠偏門致富不能提倡

第二，要堅持基本經濟制度，要立足社會主義初級階段，堅持「兩個毫不動搖」。要堅持公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，大力發揮公有制經濟在促進共同富裕中的重要作用，同時要促進非公有製經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長。

要允許一部分人先富起來，同時要強調先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。靠偏門致富不能提倡，違法違規的要依法處理。

政府不能乜都包 防墮「福利主義」養懶漢陷阱

第三，要盡力而為量力而行。建立科學的公共政策體系，把蛋糕分好，形成人人享有的合理分配格局。也要看到，中國發展水平離發達國家還有很大差距。要統籌需要和可能，把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續基礎上，不要好高騖遠，吊高胃口，作兌現不了的承諾。

政府不能什麼都包，重點是加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設。即使將來發展水平更高、財力更雄厚了，也不能提過高的目標，搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

第四，堅持循序漸進。共同富裕是一個長遠目標，需要一個過程，不可能一蹴而就，對其長期性、艱鉅性、複雜性要有充分估計，辦好這件事等不得也急不得。一些發達國家工業化搞了幾百年，但由於社會制度原因，到現在共同富裕問題仍未解決，貧富懸殊問題反而越來越嚴重。要有耐心，實打實地一件事一件事辦好，提高實效。要抓好浙江共同富裕示範區建設，鼓勵各地因地制宜探索有效路徑，總結經驗，逐步推開。

【共同富裕】「中國的全面小康」白皮書發佈 內地如何縮小貧富差？

響應共同富裕 浙江省委書記帶頭捐一日所得

責任編輯：林佩怡

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