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海運貨櫃炒至1.8萬美元 義烏貨品積壓 美國平安夜恐缺聖誕樹

經濟脈搏 19:21 2021/10/15

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距離聖誕節還有2個多月，但受新冠肺炎疫情影響，全球供應紊亂 ，海運貨櫃箱價格飆漲，由每標箱3000美元，推升至1萬8千美元。再加上缺櫃等因素，大量聖誕產品積存在浙江義烏的倉庫，或是停留在港口等待裝入貨櫃，美國家庭今年聖誕節恐怕沒有聖誕樹可用。

據內地《每日經濟新聞》，往年來自義烏的聖誕產品，應在經歷1個月的遠洋航行後，於11月26日之前抵達美國洛杉磯、舊金山、休斯頓的碼頭，再沿著一般的公路或鐵路網絡，送往美國本土每個角落。

然而，目前運價畸漲，無意間造就海運業界的「暴利時代」。其中一級貨運代理從船公司拿到的競標價格為每標箱3000美元，經二級、三級、四級貨運代理層層加碼後，市場價格被推升至18000美元。

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「包船出海、空船運回」 高成本拼供貨

全球商家均面對海運價高、運力低的苦況，義烏當地貨運公司為緩解庫存壓力，甚至動用「包船出海、空船運回」這種極高成本的方式，嘗試完成聖誕季供貨。

雲豐國際物流港城分公司副總周萍表示，「從國內出發的美西線班輪一般到目的港後，如果情況允許，會把重箱卸掉，帶空箱回來，但如果港口擁堵情況惡劣，班輪會直接放下重箱就空船拉回，所以現在空箱都在國外堆場壓著」。

此外，沃爾瑪、塔吉特、好市多、宜家等大型零售商，開始改以租船買櫃的方式緩解困境。可口可樂也在本月7日加入租船行列，搭載6萬噸生產原料的3艘散貨船，正駛向目標市場。

儘管散貨船、內貿船都加入外貿貨運的陣營，但聖誕市場已經提前預測到結果。根據零售業諮詢公司 Strategic Resource Group 披露，約20%至25%滯留在船上的商品仍無法在 11 月 26 日之前及時上架。這意味著今年西方不僅要過上一個昂貴的聖誕節，一些家庭或許要「共享」一棵聖誕樹了。

上月海運價大跌只是虛幻泡影

其實，海運價格在上月一度「大跳水」，例如9月底美森的價格從直逼30元/KG，降至20元/KG以內，其中華東地區為16.5元/KG，甚至有指最低報價曾達11元/KG。

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Drewry航運咨詢公司總經理杜昱解釋稱，降價是因為地方限電、工廠停產，導致市場認為出口需求會下跌，運價下滑，「事實上，國慶節後運價還在高位，甚至更高了。」一間設備制造商負責關務的高管沈傑（化名）亦表示，並沒有感受到海運價格有下調，反而堆場還在坐地起價，讓他鬱悶不已。

有貨運代理指出，降價只是暫時性，主要集中在國慶假期前夕，「都是根據小道消息，怕空艙砸手裡，有一點恐慌心理在作祟，節假訂艙的需求本來也少一些，降價是為了刺激需求。」

不過實際上，在10月2日，美森向上海航運交易所報告，從中國運往美國西岸的40英尺貨櫃箱的長期運費，較一個月前上漲200美元。

萬年青國際物流有限公司總經理蓋國英表示，由於全球供應鏈斷鏈，疫情初期原材料短缺導致工廠停工，疫情好轉後工廠加班加點趕進度。為避免再次斷鏈缺貨，中上游開始瘋狂囤貨，下游客戶為獲得更大份額的配給量，故意誇大訂貨需求，倒逼中上游擴大生產，運輸難度加劇。運價愈高人們恐慌，愈要搶箱搶艙，「如果鏈條每個環節都不想吃虧，那麼最終吃虧的就是消費者。」

責任編輯：易燕丹

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