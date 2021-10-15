  • 26°C
香港時間 : 20211015日 (五) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平同歐盟理事會主席米歇爾通電話

國情動向 19:45 2021/10/15

分享：

據央視新聞報道，國家主席習近平10月15日同歐盟理事會主席米歇爾通電話。

習近平指出，今年以來，國際形勢出現新變化，中歐關系也面臨新問題。中國和歐盟是兩大獨立自主力量，也是全面戰略夥伴，雙方有必要加強戰略溝通，共同推動中歐關系健康穩定發展，這符合中歐共同利益。

習近平強調，中歐應該正確相互認知，堅持對話合作，堅持相互尊重、互利共贏。雙方應該深化綠色、數字領域政策溝通，拓寬務實合作領域，積極對接「一帶一路」倡議同歐盟全球互聯互通倡議，就氣候變化和生物多樣性保護等問題加強溝通合作。歡迎歐盟和成員國積極參與全球發展倡議，同中方和其他國家一道，合力幫助發展中國家早日實現聯合國2030年可持續發展議程。

習近平強調，中歐歷史文化、社會製度、發展階段不同，有一些競爭、分歧、差異並不奇怪，應該通過對話談判解決。中方始終有發展中歐關系的誠意，同時也會堅定維護自身主權、安全、發展利益。希望歐方堅持戰略自主，明辨是非，同中方共同努力，推動中歐合作向前發展。

法國透出歐美對華分歧 須討論戰略問題

中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？

米歇爾表示，近期國際形勢的發展演變，使歐盟和成員國更加認識到增強戰略自主的重要性。雖然歐中政治製度和發展模式不同，但歐中均支持多邊主義，雙方需要就抗擊新冠肺炎疫情、推動經濟復蘇、應對氣候變化、維護地區和平穩定開展合作。持續發展歐中戰略夥伴關系，符合雙方人民共同利益。歐方願同中方本著相互尊重的精神加強對話接觸，有效妥善管控分歧。

他亦提到，歐盟恪守一個中國政策，從未改變在涉台問題上的政策。歐方將秉持戰略自主，處理國際事務。歐方願同中方深化綠色和數字經濟等領域務實合作，加強發展合作，並就重大國際問題密切溝通協調。

這是自2020年底以來，習近平與米歇爾首次通話。

責任編輯：李冰琪

相關文章

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？
2021/08/30
拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？
中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信（第二版）
2021/09/02
中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信（第二版）
【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告
2021/09/16
【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告
秦剛稱美國誤判「民主威權對決」 獲歐洲民調和應？
2021/09/23
秦剛稱美國誤判「民主威權對決」 獲歐洲民調和應？
華為5G歐洲簽單 匈牙利將建歐洲首個5G智慧鐵路港
2021/10/06
華為5G歐洲簽單 匈牙利將建歐洲首個5G智慧鐵路港

你可能感興趣

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？
13:00 2021/08/30
拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？
中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信（第二版）
19:38 2021/09/02
中方批歐洲議會通過涉台報告 違一中原則損中歐互信（第二版）
【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告
21:43 2021/09/16
【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告
中歐 疫情 新冠肺炎 米歇爾 可持續發展 經濟 中國 互聯互通 聯合國 習近平

下一篇文章

【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平：中國開放的大門只會越開越大 永遠不會關上
習近平：中國開放的大門只會越開越大 永遠不會關上
中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）
中俄海上聯合軍演 中方萬噸級驅逐艦首出國參演（有片）
英媒：習近平將缺席本月底的聯合國氣候峰會
英媒：習近平將缺席本月底的聯合國氣候峰會
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住
神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站
神舟十三號周六凌晨發射 女航天員首登中國太空站
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一
談台灣問題 普京認為中國大陸不需用武實現統一