第四季會否降準？ 人行孫國峰：流動性供求基本平衡

在限電限產、房地產放緩下，內地經濟下行壓力加大，外界關注貨幣政策會否放鬆穩增長。

中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰今日（15日）回應第四季度降準空間時稱，當季流動性供求形勢基本平衡，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣市場利率平穩運行。

另外，人行行長易綱周四（14日）出席國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議時，提到在有效控制疫情的基礎上，中國經濟繼續恢復態勢，通脹總體溫和。進出口強勁增長，經常賬戶順差繼續處於合理區間，人民幣匯率保持平穩。中方將繼續採取積極的財政政策和穩健的貨幣政策，支持經濟復甦。

靈活運用MLF、公開市場操作 熨平短期波動

▲ 孫國峰（資料圖片）

澎湃新聞報道，今日舉行的第三季度金融統計數據新聞發布會上，孫國峰表示，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，以我為主、穩字當頭，做好跨週期調節，統籌考慮今明兩年政策銜接。

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人行將綜合運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。持續釋放LPR改革效能，穩定銀行負債成本，推動小微企業綜合融資成本穩中有降。發揮好結構性貨幣政策工具作用，引導金融機構加大對中小微企業、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持。同時，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用，引導市場主體樹立風險中性理念，加強跨境資本流動宏觀審慎管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

對於第四季流動性缺口，孫國峰表示，第四季銀行體系流動性供求將繼續保持基本平衡，不會出現大的波動。對於政府債券發行、稅收繳款、中期借貸便利（MLF）到期等階段性影響，將綜合考慮流動性狀況、金融機構需求等情況，靈活運用MLF、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機構合理的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，結構性貨幣政策工具的實施，在增加流動性總量方面也將發揮一定作用。

他說，人行將繼續密切關注影響流動性供求的多種因素，保持流動性合理充裕，引導貨幣市場利率圍繞央行公開市場操作利率平穩運行。

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責任編輯：林佩怡

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