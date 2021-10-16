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【神舟十三號】3名太空人順利進入天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片）

社會熱點 11:42 2021/10/16

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中國神舟十三號載人飛船今日（周六）凌晨零時23分發射升空，3位太空人翟志剛、王亞平及葉光富，已經按計劃由飛船進入中國空間站的天和核心艙，較早前飛船完成跟太空站對接，是中國的載人飛船首次以徑向交會方式成功同太空站對接。

神舟十三號飛船升空進入預定軌道後，於早晨6時56分，採用自主快速交會對接模式，成功對接於天和核心艙徑向端口，與此前已對接的天舟二號、天舟三號貨運飛船一起構成「T字型」的四艙組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。

在交會對接後3小時，9時58分，3名太空人先後順利進入核心艙，將展開在太空長達6個月的生活，開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，太空「授課」等科普教育活動，進一步驗證航天員長期在軌駐留、再生生保等一系列關鍵技術。

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中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強早前表示，與神舟12號任務相比，神舟13號任務有幾方面不同，其中之一就是載人太空船採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠太空站。

中國航太科技集團五院的專家指出，相比起早前數次以水平角度進行的軸向交會對接，今次對接的難度大了不少，因為徑向交會對接沒有穩定的中途停泊點，需要持續啟動引擎控制飛船的姿態和軌道，對燃料的消耗較大，一旦遇到故障較難處理。徑向交會對接亦要求飛船在大幅度調整飛行姿態時，確認自身與太空站相對位置的探測器不能被複雜光照變化干擾。

報道指，徑向和軸向交會對接都是中國載人飛船和太空站正常的交會方式，未來的任務會交替使用。

神舟13號三名航天員將創造多個「首次」：

  • 載人飛船採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠空間站
  • 中國航天員將首次在軌駐留6個月，刷新中國載人飛船在軌停留時間紀錄
  • 中國女航天員將首次進駐空間站，王亞平也將成為中國首位實施出艙活動的女航天員
  • 這是航天員葉光富的首次太空之旅，能講一口流利英語的他，被視為中國航天員將來接待外國同行的關鍵人物之一
  • 中國人還將首次在太空歡度春節，守歲的祝福將首次從遙遠太空傳來

 責任編輯：蒯宇澄

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