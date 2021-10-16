【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？

中國神舟十三號載人飛船今日（周六）凌晨零時23分發射升空，3位太空人翟志剛、王亞平及葉光富，已經按計劃由飛船進入中國空間站的天和核心艙。今次太空人將首次在太空「出差」6個月，執行多項任務，而3名太空人也攜帶了一些「私人物品」，在閒暇時間用來放鬆娛樂。

帶筆墨硯紙寫毛筆字 學習樂器放鬆

據央視報道，航天員的「私人物品」都經過精挑細選，展現了他們各自的興趣愛好和性格特點，讓他們在太空的業餘生活變得豐富多彩。翟志剛表示，自己準備了影視劇視頻，還下載了很多歌曲，「到天上煩躁的時候可以看一看」。他還帶了筆墨硯紙，條件允許的話可以寫毛筆字。

葉光富表示，帶了一些和家人和合照，在天上累的時候可以看看照片，讓心裡舒緩和放鬆。家人也給他準備了「神秘物件」，讓他到天上再揭秘。他又指，有考慮帶一些小樂器，在閒暇時間學習樂器。

首次進駐空間站的中國女航天員王亞平則提到，自己帶了大型樂器上太空，屆時會在天上展示，還會搭配別的東西，來展示中國民族的文化，「但暫時要保密」。她說，這次會在太空和大家一起迎新年、過除夕，還有冬奧會、三八婦女節，相信展示的時候會給大家帶來驚喜。

她也表示，帶了女兒、家人及戰友的照片、視頻，「主要是把地球上最惦念的東西帶上去。」

對於3名航天員將如何過春節，中國航天員科研訓練中心航天營養與食品工程研究室主任臧鵬表示，航天員過年帶了加熱即食的餃子，共三種餡料：豬肉白菜餃子、鮁魚餃子和黃花菜餃子。此外，他們也帶了一些福字、春聯等，將在春節時裝飾空間站。

工作環境狹小封閉 易煩躁低落

據中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，在軌飛行長達6個月，對航天員的訓練有巨大挑戰。首先是身體素質方面。 「長期失重環境對人體的心血管系統、肌肉和骨骼系統等影響效應更加凸顯，應急醫學問題的概率增高。」她說，載人飛行中，航天員要經歷超重、震動、噪聲、失重、旋轉衝擊等多種環境工況。

此外，航天員長時間工作生活在狹小、密閉、隔離、振動、噪聲等多種複雜、特殊因素交織的環境中，也容易使他們出現煩躁、情緒低落等不良情緒。

對於神州十三乘組來說，還需要擔負一些特殊任務。黃偉芬介紹，在軌駐留的6個月時間裡，乘組將同時管理天和艙、神舟十三號載人飛船、天舟二號、天舟三號形成的組合體。還將按計劃參加天舟二號艙段轉位試驗，進行手控遙操作對接試驗、再生生保在軌維修及驗證試驗，完成大量的飛行任務在軌數據收集與人因工程技術研究、航天醫學實驗、空間應用系統實驗、科普教育活動等，為空間站建造奠定基礎。

在此次任務中，王亞平還會為進行第二次「太空授課」。王亞平曾在2013年的神舟十號任務中，擔任「太空教師」，深受全國學生的喜愛。

【神舟十三號】3名太空人進駐天和核心艙 王亞平太空辮子搶鏡（有片）

責任編輯：蒯宇澄

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