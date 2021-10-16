中指院：中國房地產信貸政策觸底轉向 房企資金壓力將緩解

針對中國人民銀行周五對房地產業的最新評論，中指研究院今日（16日）發布解讀報告稱，這是中央近一個月內第三次在重要金融會議中提及房地產行業，向市場傳遞維穩信號；四季度，隨著房地產貸款投放提速，市場至暗已過，房企資金壓力將緩解。

指政策整體收緊 誤傷部分剛需

中指院報告並認為，隨著房地產貸款政策觸底回暖，房地產貸款投放加速，房企融資環境好轉，銷售回款提速，將使房企資金壓力明顯緩解，進而房企海外債密集違約也將減緩。

報告指出，下半年以來，部分熱點城市在房貸收緊的影響下，市場已出現明顯降溫，但政策整體收緊也造成對部分剛需及合理改善型住房需求的誤傷。預計四季度，房價回穩的城市房貸利率及放款速度等信貸端政策或將迎來實質性改善。

人行金融市場司司長鄒瀾周五稱，恆大集團總負債中金融負債不到三分之一，債權人比較分散，單個金融機構風險敞口不大，總體看對金融行業的外溢性可控；恆大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合住建部和地方政府做好項目復工的金融支持。

他在三季度金融數據新聞發布會上並指出，部分金融機構對30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款,「企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鍊緊繃。」

銀行將矯正對房企偏緊的信貸措施

中指研究院報告據此預計，後期銀行將矯正偏緊的房地產信貸政策，準確理解和執行對踩線房企的信貸措施，特別對於紅檔企業也將給予相應的信貸支持。

此外，隨著房地產貸款投放提速，房企資金壓力將有力緩解。一方面，從融資來看，銀行矯正對房企偏緊的信貸措施，房企開發貸融資環境趨松，有利於房企獲得融資；另一方面，從銷售來看，房地產貸款投放加速，市場需求回暖，房企銷售回款加速，也將會增加房企資金。

針對近期多家房企美元債違約，報告指出，房地產行業整體處於下行階段，融資環境緊張，疊加若干房企流動性危機造成實質性違約，海外資本對中資房企持審慎態度。 9月以來，海外評級機構數次下調多家中資房企信用評級或展望，造成投資人信心大減，進而引發房企美元債大幅下跌。

報告稱，對此，多家房企主動發起回購，一方面對穩定投資人信息、緩解市場壓力起到積極作用，另一方面也展示了自身的實力和流動性承壓能力。

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責任編輯：蒯宇澄

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