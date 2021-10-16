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帶活螃蟹搭高鐵遭拒 浙江漢當場全踩死（有片）

社會熱點 17:52 2021/10/16

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日前，浙江一名男子準備欲攜帶一袋活蟹搭乘高鐵，卻遭到職員阻攔，稱蟹會污染列車環境，車廂內禁止攜帶活物。怎料該男子隨即當場踩死螃蟹，裝入塑料袋內帶上車。踩蟹視頻在網絡流傳，引發熱議。

據內地傳媒報道，事發在周四（14日）下午1時許，該名男子手拿一袋未密封的活蟹準備乘車，但在過安檢時遭到工作人員阻止，表示活蟹會污染列車環境。豈料男子竟然立即將螃蟹倒在地上，用腳猛力踩死並說：「現在還有哪個在動啊？」工作人員指著某隻螃蟹回應，「這個在動啊！」男子再用腳直接將活蟹踩死，地板上留了一大灘污水。工作人員無奈表示「你這樣嚴重污染了環境，肯定不允許攜帶的！」

影片曝光後，在網上掀起熱議，有網民不解為何不能攜帶活螃蟹上車，認為工作人員為難人，「不能太死板了！規矩是死的，人是活的」。但也有人指這是依規章制度辦事，「這波我支持鐵路，包裝好的確實可以攜帶，這個散裝的，沒準半路會爬出來」。

中國鐵路官方曾指出，除了視力障礙旅客攜帶的導盲犬，任何活體動物，不論體型大小，都不能帶進車廂，包括活海鮮。

中國鐵路12306客服人員事後回應時解釋，活螃蟹如包裝妥當，用繩子將蟹捆好，即可以帶上高鐵。前題是不影響列車環境，不影響其他旅客。

責任編輯：蒯宇澄

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