深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地

在昨日（16日）召開的粵港澳大灣區生物醫藥產業高質量發展研討會上，與會專家和業界人士認為，深圳生物醫藥產業優勢突出，有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業發展新高地。

據新華社報道，出席當天研討會的國家衛生健康委員會副主任、黨組成員李斌表示，近年來，深圳不斷加快建立以企業為主體、產學研相結合的科研和產業化體系，提出大力發展高端醫療器械、創新藥物等研發製造，致力於把生物醫藥產業打造成為新的經濟增長極。

新華社黨組成員、秘書長宮喜祥表示，作為粵港澳大灣區核心引擎城市之一，深圳近年來瞄準生物醫藥領域世界先進水平，聚焦生物醫藥重點領域和關鍵技術，強化創新引領，致力於打造全球知名的生物科技創新中心與生物醫藥產業集聚地，生物醫藥產業規劃布局走在國內前列。

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國家發展和改革委員會區域開放司司長徐建平表示，立足新發展階段，粵港澳大灣區應進一步發揮好「三個高地」作用，為推進健康絲綢之路建設、推動構建人類衛生健康共同體貢獻力量：一是充分發揮醫藥產業合作高地作用，二是充分發揮醫療健康服務高地作用，三是充分發揮醫藥科技創新高地作用。

報道稱，2020年1月，《深圳市促進生物醫藥產業集聚發展的指導意見》及《深圳市生物醫藥產業集聚發展實施方案（2020－2025年）》《深圳市生物醫藥產業發展行動計劃（2020－2025年）》正式發布，提出到2025年，深圳全市生物醫藥產業總產值突破2000億元，初步構建創新生態活躍、基礎設施完善、空間布局合理的產業體系，基本形成產業集聚發展態勢，建成「一核多中心」錯位發展格局。

責任編輯：李冰琪