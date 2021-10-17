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馬來西亞歌手黃明志攜陳芳語唱《玻璃心》暗諷內地「小粉紅」 二人微博被封

社會熱點 20:36 2021/10/17

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活躍於臺灣娛樂圈的歌手黃明志與陳芳語，據報因合唱內容疑似批評「小粉紅」等的歌曲《玻璃心》，導致兩人的作品被中國大陸的影音平台全面下架、禁播。此外，二人的微博也已被封。

馬來西亞歌手黃明志與澳大利亞歌手陳芳語合唱的歌曲《玻璃心》，15日在各大串流平台上架後，馬上在社交媒體Facebook、Instagram等被網民熱傳。截至發稿前，已有逾287萬次觀看量。

在《玻璃心》的音樂視頻中，歌手服裝、道具、場景布置等方面都充斥著粉紅色，不少網民解讀，這些元素明顯直指「小粉紅」。

其中，歌詞中的一句：「說的話，你從來都不想聽，卻又滔滔不絕出征反擊，不明白，到底辱了你哪裏，總覺得世界與你為敵」，也被網民視為直接向小粉紅開炮。

歌曲MV截圖

歌曲MV截圖

網絡資料顯示，小粉紅是中國大陸近年來急速冒起的群體，泛指以網絡為主要活動領域的年輕一代民族主義者。

歌曲內容除了被指批評小粉紅，還提到了「狗肉」、「蝙蝠」等，以及「撒幣」等含有粗口意味的詞語。對此，不少網民指出，這首歌曲遊走在「辱華」邊緣。

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據台灣中央社報道，黃明志早在8月對阿富汗塔利班提出「八項建議」並暗諷大陸後，微博帳號就被關閉；他為了《玻璃心》開通的微博新帳號昨天也被關閉。陳芳語已停止更新的微博則被封。

同時，黃明志、陳芳語的作品昨天也被QQ音樂、網易音樂雲、酷我音樂、騰訊視頻等影音平臺全面下架或禁止播放。黃明志還被抖音、百度貼吧等平台全面移除內容。

陳芳語2012年因為代表作《愛你》走紅後，原本在中國大陸也有粉絲團，但近年因為叠遭指控言行、作品挺「台獨」等，大陸粉絲團已於2020年宣布停止運作。

黃明志和陳芳語

責任編輯：李冰琪

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