內地追星集資平台爆退款糾紛 粉絲團千萬資金或「凍過水」

內地官方加大力度整治「飯圈」（粉絲圈子）亂象，今年8月，多款追星應用程式遭下架，包括被粉絲用作集資辦應援的平台「Owhat」。該平台近日發公告表示「停止提現」，卻衍生出退費紛爭，被多個粉絲團揭發平台阻撓資金提現，有傳涉及金額達數千萬元（人民幣想，下同）。

據紅星新聞報導，10月14日深夜11時許，Owhat平台在官方微博發布公告表示，即日起將無限期停止「粉絲會」商戶（粉絲團）的所有交易服務，同時停止提現，運營人員逐一與所有粉絲會商戶進行退款鏈接核對，並安排對粉絲訂單進行有序退款。

公告發出後，大量粉絲及粉絲團提出抗議，在Owhat微博留言要求還錢，更有粉絲團表示，已經與數個商戶報警，但平台方暫無人出面處理。

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據統計，截至10月16日，至少有31個粉絲團針對此事發出聲明，抗議Owhat平台的做法。其中，有11個粉絲團公布無法提現的金額，共計有人民幣248萬元；18個粉絲團沒有公布金額；2個粉絲團只模糊說「高達6位數」。同時，有粉絲團在聲明中指出，早在今年5月起，相關團體在平台上的資金已無法提現，且平台以各種理由拖欠。

此外，有部分粉絲團表示，在經過波折以後，他們有配合Owhat平台進行整改，比如補辦營業執照、完成工商認證等，但在配合提交資料後，也無法提現，只能自行墊付錢款完成相關商品的製作並發貨。另有粉絲團指，早在9月就申請退款的粉絲至今還沒有收到退款，聯絡Owhat客服，只得到一句「我幫您查一下」，就沒有後續。

據內媒《財經天下周刊》報導，有粉絲統計，此次事件涉及數百個粉絲站，涉及金額可能達到幾千萬元。

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成立於2014年的Owhat，由北京全星時空科技公司營運。在內地「粉絲經濟」崛起的同時，Owhat就猶如飯圈中的淘寶，粉絲團為商家，各個粉絲則是買家。雙方在平台上買賣明星週邊商品，而粉絲團可藉此為明星後援活動籌集資金，甚至直接進行小額募款。

不過，自今年6月起，中央網信辦在全國範圍內開展為期2個月的「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，重點打擊五類「飯圈」亂象行為；8月19日，包括Owhat在內的多個追星類App被下架處理。

這次Owhat聲明一出，波及所有使用該平台的飯圈中人。截至發稿，Owhat應用程式並未重新上架，官方亦未就事件作出回應。至於受事件影響的粉絲團相繼發佈聲明，並與合作商戶通過投訴等方法積極維權。

責任編輯：易燕丹

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