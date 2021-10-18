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中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

經濟脈搏 10:00 2021/10/18

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國家統計局公佈，中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，增速為去年第三季以來最慢，並低於預期。路透社預期，中國第三季GDP按年增5.2%。中國第二季GDP按年增長為7.9%。

按季計，第三季GDP增長0.2%，亦低於預期的0.5%。第二季GDP按季增長為1.3%。

最新GDP數據顯示，中國經濟增長正從今年首季的18.3%持續顯著放緩，成因包括偶發疫情干擾生產和供應鏈、電煤短缺，還有內地加強監管科網、地產行業等等。

數據公佈前，花旗分析師認為，內地近期限電及恒大危機等因素，或令經濟放緩速度快過預期，需要當局進一步放緩貨幣政策刺激經濟。

不過，綜合今年前三季度，GDP按年增長仍達到9.8%。《華爾街日報》稱，經濟師普遍有信心，認為中國今年全年經濟增長6%以上目標能夠實現。

國家統計局表示，前三季經濟總體保持恢復態勢，但當前國際環境不確定性因素增多，國內經濟恢復仍不穩固、不均衡，因此要強化宏觀政策跨周期調節，努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。

中國9月社零按年增4.4%高於預期 工業投資遜預期

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責任編輯：連兆鋒

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