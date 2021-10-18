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易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%

經濟脈搏 11:09 2021/10/18

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人民銀行行長易綱表示，中國經濟運行良好，復甦軌道保持不變，惟最近經濟增速有所放緩，原因之一是部分公司管理不善和擴張過快，造成違約風險上升。他預計中國全年經濟增長8%。

易綱又預計，中國工業生產者出廠價格指數（PPI）將維持高位，至今年底上行壓力消退。中國上周公布9月PPI數據，按年急漲10.7%，創下25年新高。

人行將繼續實施穩健貨幣政策

易綱昨晚參加國際金融組織三十人小組（G30）線上會議表示，部分企業違約風險及中小型銀行經營困難，是中國經濟面臨的風險，有關部門正在密切關注，防止演變成系統性風險。

他指，人行將繼續實施穩健貨幣政策，如採取各種措施抵禦金融風險，例如為中小型銀行補充資本。

易綱又表示，雖然恒大集團 （03333） 的問題令人有點擔憂，但總體而言，中國可以控制恒大的風險，預防它成為系統性風險。

他指，恒大的負債分散在金融體系中數百個實體中，沒有太過集中，而法律明確規定了債權的優先次序，並將依法尊重債權人和股東的權益。同時，政府亦會努力保護消費者和購房者。

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責任編輯：蒯宇澄

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