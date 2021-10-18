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【中國疫情】陝西增6本土確診 寧夏一密接者核酸陽性

社會熱點 11:37 2021/10/18

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陝西省衛健委通報，10月17日0時至18日上午7時，累計新增6宗新冠肺炎本土確診病例，其中2宗為17日已通報的上海遊客夫婦確診個案，餘下4宗是兩人的共同出遊人員；另再多1宗本土無症狀感染病例。寧夏銀川市衛健委今日亦報告1宗本土確診病例，為上述上海夫婦的密切接觸者。因應疫情防控措施，西安大雁塔景區、大唐不夜城步行街已暫停開放。

陝西新增本土病例中，首先確診的上海夫婦，均為上海某高校退休老師。二人10月9日離滬赴甘肅、內蒙古、陝西等地旅遊。澎湃新聞消息指，二人10月15日在甘肅省嘉峪關市中醫醫院進行1：10混檢，結果異常。當地通知他們原地等候，但兩人自行離開。翌日，夫婦二人在西安市第八醫院接受核酸採樣檢測，再經省市疾控中心覆核為陽性。

【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案

等待核酸結果期間，二人曾自行前往大雁塔、大慈恩寺遊玩，並在附近就餐。因應防疫要求，西安大雁塔景區、大唐不夜城步行街目前已暫停開放。當地工作人員表示，「現在正在對2名核酸陽性的外地遊客所途徑、路過的區域，接觸的人員進行逐一排查，景區目前處於封閉管控狀態，並開展防疫檢查和消殺工作。」

另外，在寧夏銀川，該確診者10月9日曾與確診的上海夫婦，在甘肅張掖市見面。翌日起，便偕上海夫婦一行人租兩輛車，共同遊覽丹霞、嘉峪關、胡楊林等景區。直至16日，他返回銀川市後，在銀川市第二人民醫院進行核酸採樣，隨後確診；期間曾到餐館用饍。銀川市相關部門目前已經對該確診者的密切接觸者、次密切接觸者開展全面排查追蹤管控。

責任編輯：易燕丹

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