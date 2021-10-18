中國前三季城鎮失業率5.2% 統計局：就業壓力和結構性矛盾仍在

國家統計局公布，前三季度，中國城鎮新增就業達1045萬人，完成全年目標任務的95%。全國城鎮調查失業率平均為5.2%，低於全年5.5%左右的調控目標。其中，9月份的失業率為4.9%，比上個月回落0.2個百分點。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，隨著經濟持續恢復，就業優先政策顯效，城鎮新增就業持續擴大，調查失業率穩中有降，就業形勢基本穩定。

9月失業率回落0.2個百分點

他指，從三季度情況看，就業總體呈現幾個特點，一是就業總體狀況有所改善，7、8、9三個月，全國城鎮調查失業率分別為5.1%、5.1%和4.9%，走勢穩中有降。其中，31個大城市調查失業率分別為5.2%、5.3%和5%，也趨於改善。

二是主體人群就業大體穩定。 7、8、9三個月，25至59歲就業主體人群的城鎮調查失業率分別為4.2%、4.3%和4.2%，失業率水平比較低，保持基本穩定。

三是重點群體就業改善。大學畢業生入職就業增加，帶動青年人失業率下降。 7、8、9三個月，16至24歲城鎮人口失業率分別為16.2%、15.3%和14.6%，呈現逐月回落的態勢。農民工就業幫扶持續，就業狀況繼續改善，三季度末，農村外出務工勞動力總量按年增長2%，基本恢復至2019年同期疫情前水平。 7、8、9三個月，外來農業戶籍人口主要是農民工的失業率也小幅回落。

付凌暉表示，也要看到，就業的總量壓力和結構性矛盾依然存在，部分群體失業率依然較高，沿海一些地區缺工現象猶存，保持就業穩定仍然要持續努力。

他指，要繼續做好宏觀政策跨周期調節，推動經濟穩定恢復，為就業創造良好條件。落實好就業優先政策，加強大學生、農民工重點群體的就業服務，加大職業技能培訓，促進勞動力市場供求有效銜接，推動就業形勢穩定向好。

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責任編輯：蒯宇澄

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