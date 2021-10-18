  • 24°C
香港時間 : 20211018日 (一) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

統計局：房地產市場趨於平穩 投資、銷售和房價趨於穩定

經濟脈搏 11:41 2021/10/18

分享：

內地首三季房地產開發投資按年增長8.8%，慢過首8個月的10.9%，創年內最低水平。對此，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，房地產市場總體上趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。

付凌暉表示，房地產行業是國民經濟的重要組成部分，也與居民的生活息息相關。近年來，各地區、各部門按照中央的要求，堅持房住不炒，持續穩地價、穩房價、穩預期，有效防範化解潛在風險，推動房地產市場平穩健康發展。

易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%

中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

付凌暉稱，今年以來，通過完善房地產市場的長效機製，抑製不合理需求，推動剛性需求平穩釋放，限製部分房地產企業依靠舉債盲目擴張，房地產市場總體上趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。

前三季度，全國商品房銷售面積同比增長11.3%，兩年平均增長4.6%，比1-8月份回落1.3個百分點。房地產開發投資同比增長8.8%，兩年平均增長7.2%，比1-8月份回落0.5個百分點。7、8月份，70個大中城市的房價漲幅也整體上趨於回落。

付凌暉表示，下一階段，隨著多主體供應、多渠道保障，購租並舉住房製度不斷完善，市場主體趨於理性，房地產市場有望保持平穩發展。關於房地產對經濟增速的影響，前三季度，房地產增加值兩年平均增長4.8%，比上半年回落了1.3個百分點，總的看影響有限。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低
今日
限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低
易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%
今日
易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
2021/10/12
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
【中國經濟】第三季GDP下周出爐 限電衝擊下能否「保5」？
2021/10/15
【中國經濟】第三季GDP下周出爐 限電衝擊下能否「保5」？
中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低
今日
中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

你可能感興趣

限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低
今日 10:06
限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低
易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%
今日 11:09
易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
13:23 2021/10/12
限電+樓控 中國經濟學家下調全年GDP增長預測至8.15%
地產 商品 經濟 國家統計局 服務 固定資產投資

下一篇文章

中國前三季城鎮失業率5.2% 統計局：就業壓力和結構性矛盾仍在
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
【中國樓市】東莞二手樓參考價落地 首批涉218個小區
二手樓指導價落地 東莞業主呻樓價腰斬、老婆喊離婚（組圖）
二手樓指導價落地 東莞業主呻樓價腰斬、老婆喊離婚（組圖）
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
深圳有望成為粵港澳大灣區生物醫藥產業新高地
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
中指院：中國房地產信貸政策觸底轉向 房企資金壓力將緩解
中指院：中國房地產信貸政策觸底轉向 房企資金壓力將緩解
【中國樓市】二手樓價跌 安徽安慶：堅決打擊低價甩賣
【中國樓市】二手樓價跌 安徽安慶：堅決打擊低價甩賣