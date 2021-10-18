統計局：房地產市場趨於平穩 投資、銷售和房價趨於穩定

內地首三季房地產開發投資按年增長8.8%，慢過首8個月的10.9%，創年內最低水平。對此，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，房地產市場總體上趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。

付凌暉表示，房地產行業是國民經濟的重要組成部分，也與居民的生活息息相關。近年來，各地區、各部門按照中央的要求，堅持房住不炒，持續穩地價、穩房價、穩預期，有效防範化解潛在風險，推動房地產市場平穩健康發展。

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付凌暉稱，今年以來，通過完善房地產市場的長效機製，抑製不合理需求，推動剛性需求平穩釋放，限製部分房地產企業依靠舉債盲目擴張，房地產市場總體上趨於平穩，房地產投資、銷售和房價逐步趨於穩定。

前三季度，全國商品房銷售面積同比增長11.3%，兩年平均增長4.6%，比1-8月份回落1.3個百分點。房地產開發投資同比增長8.8%，兩年平均增長7.2%，比1-8月份回落0.5個百分點。7、8月份，70個大中城市的房價漲幅也整體上趨於回落。

付凌暉表示，下一階段，隨著多主體供應、多渠道保障，購租並舉住房製度不斷完善，市場主體趨於理性，房地產市場有望保持平穩發展。關於房地產對經濟增速的影響，前三季度，房地產增加值兩年平均增長4.8%，比上半年回落了1.3個百分點，總的看影響有限。

責任編輯：李冰琪

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