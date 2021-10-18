近十年最大規模 逾30中國留學生遭美大學取消資格

美國紐約州立大學布法羅分校以未能按時提交相關入境資料為由，終止了至少 30 名中國留學生的 F-1簽證身份，一家國際教育組織稱這是十年來規模最大的終止規模。意味著這些留學生開學僅一個月就被強制驅離。

▲ 中國留學生收到校方警告電郵

據教育新聞網站《The Pie News》，9月28日，紐約州立大學布法羅分校一些學生在下課後意外接到了該校國際生服務處的警告電郵。通知稱，由於學生在抵達校園後 30 天內未向國際學生服務中心提交 I-94表格副本，他們在該校的學生身份被終止，意即這些學生的F-1簽證即日起失效。據悉，I-94表格美國海關及邊境保衛局用於記錄外籍人士出入境資料的文件，證明他們已以特定簽證身份合法進入美國並在一段時間內合法入境。

學校表示，其國際生服務處遵循了美國政府規定的步驟，並且在「與學生溝通和教育方面做出了廣泛努力」後，妥善執行了終止資格的工作。 它補充說，被終止學籍的學生「沒有參加抵達前的網絡研討會，沒有閱讀抵達前的新聞通訊、電子表格和電子郵件，也沒有參加移民會議」。

學生須即刻離境

美國國際教育工作者協會(NAFSA)下屬的中國會員集團致信該校領導層，指出這些學生將面臨簽證失效，必須離開美國的困境，之後只能以網路方式學習。信中表示，這封信指出，儘管涉事學生確實該為此事承擔部分責任，但學校無需學生提交副本即可直接訪問 I-94 表格，並建議該校重新斟酌現行規章，盡快恢復受影響學生的身份。

報道指，有印度留學生也遭遇相同的狀況。

布法羅中國學生學者聯誼會在社交媒體上強調，I-94 表格「不是很難獲得的文件」，但並非所有學校都需要它。「許多美國學院和大學沒有這個要求，」該組織寫道。他還補充說，中國駐紐約總領事館已聯繫布法羅及其國際學生服務中心，但尚未收到回复。

WholeRen Education 是這封信的六名簽名者之一，這家公司已經為被取消資格的中國留學生服務了 10 多年，該公司表示，這是「我們第一次看到單一學校如此大規模的集體勸退」。

報道指，總領館方面提醒中國學生要遵守當地學校的規章制度，注意保護個人的合法居留身分，並建議留學生養成檢閱電郵的習慣，「及時、耐心並細心」地關注地方消息，按要求按時完成。

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責任編輯：袁瑋婧

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