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【共同富裕】內地專家：深圳、海南、浙江可先行試點房產稅

經濟脈搏 13:15 2021/10/18

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近日國家主席習近平在「求是」發表的文章中提到，「要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。」房地產稅改革受到了社會各界的關注。對此，財政部財政科學研究所前所長賈康認為，房產稅立法完成前，深圳、海南、浙江等地可以先行試點改革。

現任華夏新供給經濟學研究院院長的賈康接受時代周報、中國房地產報訪問時表示，從「求是」文章的表述來看，接下來房地產稅將採取「積極穩妥推進立法」與「試點先行」雙管齊下的方式。在立法完成前，一些地方或許要率先加入試點範圍。

【共同富裕】習近平鼓勵勤勞創新致富 避免內卷、躺平

【共同富裕】習近平：加大對壟斷行業和國企的收入分配管理

賈康認為，在試點區域的選擇上，可考慮浙江、深圳和海南三地先行先試，因為這3個地區目前是比較高級別位於創新前沿的示範區。

他說，推進房地產稅需在立法中處理好免稅部分扣除問題，完成立法後對地方充分授權，區分不同情況分步推進。一般來說，三、四線城市不會進入第一批先行試點範圍。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文分析，未來可能在房地產稅立法完成之前，率先在部分城市推出房地產稅試點，這些城市試點經驗也可以推進房地產稅立法工作。房地產稅試點不是簡單重復此前重慶和上海推出的房產稅試點，而是有所突破，為將來房地產稅立法做準備。

責任編輯：李冰琪

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