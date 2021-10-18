【教育雙減】內地擬入法明確家長管教職責 禁加重學習負擔及網絡沉迷

內地家庭教育促進法草案三審稿將於週二（19日）提交審議，將關注家庭教育焦慮問題，落實「雙減」政策，針對家長對子女施加過重學習負擔，及疏於管教子女沉迷網絡的行為，擬入法明確家長的管教職責，完善家庭教育、學校教育相協同等內容。

據澎湃新聞，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在全國人大常委會法制工作委員會記者會上表示，當前一些家長在家庭教育中存在一定焦慮情緒，有的是對未成年子女施加過重的學習負擔，有的是對未成年子女沉迷網絡等行為疏於管教或者不知如何管教等。對於這些問題，需要從學校教育、家庭教育、社會教育等多方面綜合施策，共同推動解決。 對此，家庭教育促進法也從家庭教育角度作出一些規定，幫助緩解父母的焦慮。

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根據各方面意見，提請十三屆全國人大常委會第三十一次會議審議的草案三次審議稿擬作如下主要修改：一是，在家庭教育內容上，突出家庭教育的特點，強調立德樹人，引導父母在家庭教育中更多關注未成年子女品德、科學探索精神和創新意識的培養，以及良好學習習慣、行為習慣、生活習慣的培養。

二是，針對有的家長對未成年子女施加過重的學習負擔，有的家長對未成年子女沉迷網絡等行為疏於管教的突出問題，增加有關規定，明確父母或者其他監護人的相關職責。

三是，落實中央有關文件對減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的明確要求，補充完善家庭教育、學校教育相協同等內容。

另外還將考慮到留守兒童和困境兒童的家庭教育面臨較多困難，加大扶持力度；進一步明確婦聯在家庭教育工作中的作用；進一步明確委託照護情形下被委託人不依法履行家庭教育責任的法律責任；進一步做好與未成年人保護法、反家庭暴力法等法律的銜接，防治家庭暴力。

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責任編輯：袁瑋婧

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