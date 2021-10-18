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北京冬奧今採集聖火 2女子雅典示威籲杯葛被捕

社會熱點 16:08 2021/10/18

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北京冬奧聖火採集儀式今日（18日）在希臘古奧林匹克競技場舉行，因應防疫限制，儀式不設現場觀眾，稍後聖火會送到雅典衛城，星期二在雅典體育場將聖火移交北京冬奧代表團。 

外媒報導，在希臘歷史名勝雅典衛城，周日（17日）有人拉起橫額示威，呼籲杯葛北京冬奧。警方隨後拘捕兩人，分別是香港城市大學學生會前外務副會長邵嵐，以及一名藏族少女。

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二人均為美國公民，當天以付費遊客身份進入衛城，其後爬上一個鐵棚架試圖拉起橫額，但保安立即上前制止收走。兩人繼續留在棚架上，並展示雪山獅子旗，以及印有「光復香港，時代革命」字句的旗幟，又高呼「Boycott Beijing 2022」（杯葛2022年北京冬季奧運）、「No freedom, no Games」（無自由，無奧運）等口號。事件擾壤大約10分鐘，兩人被警員帶走扣查，預計周二（19日）提堂。

針對國際社會個別國家及別有用心人士妄圖干擾北京冬奧的拙劣行徑，國際奧委會副主席科茨早前表示，必須尊重舉辦奧運國家的主權；另不會在人權問題上，向冬奧的主辦國中國施壓，稱任何國家抵制北京冬奧會都無意義。中方就重申反對將體育運動政治化。

責任編輯：易燕丹

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