李克強與默克爾「告別會晤」 冀德國新政府對華延續務實

中國國務院總理李克強今日（18日）與德國總理默克爾舉行視像會晤，後者卸任在即，估計是最後一次以總理身份與李對話。李克強 積極評價 默克爾任內 推動德國和歐洲的對華友好交往，使兩國聚焦務實合作，合力應對挑戰。中方期待德國新政府延上述對華政策，鞏固中德關係合作的主基調。

李克強指，中德都致力於在平等互利基礎上擴大雙方共同利益，經過共同努力，已穩步走在中歐合作前列中德關係之所以富有穩定性、成長性，主要得益於雙方堅持平等相待，聚焦務實合作；堅持相互尊重，妥善處理分歧。明年是中德建交50周年，中方願與德方共同努力，深化合作共贏潛力。

中方期待德國新政府延續積極務實的對華政策，用好政府磋商等雙邊對話交流機制，做大做強合作基本盤。中方願與包括德方在內的各國，共同應對氣候變化，加強國際抗疫合作。中國開放的大門會愈開愈大，希望雙方保持雙向開放，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球供應鏈穩定。

默克爾指，德中十多年來保持密切交流，相互理解不斷深化，各領域合作日益擴大。中國的發展充滿活力，德方願與中方繼續加強務實合作。相信德國新一屆政府會繼續重視對華關係，希望雙方以明年慶祝兩國建交50周年為契機，推動德中全方位戰略夥伴關係進一步深入發展。

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