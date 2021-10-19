深秋寒夜海航控股領導集體「罰企」 起因是空姐一個舉動

10月16日深夜，北京氣溫已接近0攝氏度。海航控股黨委班子身著夏裝，體驗一線員工戶外候車感受。 這要追溯到一星期前，一位衣著單薄的空姐在戶外等車時，凍得瑟瑟發抖。

由海口北上 親身感受北京驟寒天氣

10月17日，微信公眾號「海航集團」發布了上述消息，並附上了海航控股黨委書記劉璐一行人在室外體驗的現場圖。

之後，內媒進一步披露事件的細節：之所以做出這樣的舉動，導火索是10月9日，一位海航白金卡旅客夜晚路過海航控股北京基地，看到有乘務員在基地門口蹲在路邊等車，凍得瑟瑟發抖，拍了張照片發給了海南省海航集團聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛，並留言提出了建議。

▲ 圖片來源：內媒第一財經

顧剛針對這位旅客的建議，對海航控股相關管理層進行工作部署，「不要坐在辦公室就感覺四季如一，員工關愛很多時候其實不需要太多成本，就是需要用心和關注。」

不過，時隔一周，海航集團黨委在工作檢查中，發現海航系其它航司乘務員已陸續更換冬裝御寒，但海航控股仍遲遲未進行相應調整，僅有一紙公文。面對今年入秋換季後氣溫下降早的事實，海航控股沒有及時應對，沒有通知乘務員換裝也沒有相關支持保障，導致乘務員依然衣著單薄身處寒風。在得到集團指令後，海航控股層層交辦，沒有去盯辦落實情況，只是簡單下發一紙通告，內容也無法落地實施。

因此，海航控股黨委書記劉璐、黨委副書記徐軍召集黨委班子主要領導干部將第二天的各基地檢查工作提前，於10月16日晚搭乘航班從海口前往北京。這就有了海航控股領導集體罰企的一幕。

▲ 圖片來源：海航集團微信公眾號

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責任編輯：尹航

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