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【多地限電】發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高

經濟脈搏 11:25 2021/10/19

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多地限電衝擊工業生產。國際發改委表示，近期多措並舉推動煤炭增產增供，取得明顯成效。近日全國煤炭日產量達到1,150萬噸以上，比9月中旬增加150萬噸以上。

煤炭日產量創今年新高

據國家發改委網站消息，近期國家發展改革委會同有關方面多措並舉，在保障安全生產的前提下，大力推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，煤炭增產增供取得明顯成效。

發改委指出，煤炭產能加快釋放。經嚴格安全評估，9月份以來允許153座煤礦核增產能2.2億噸/年，相關煤礦已陸續按核定產能生產，四季度可增產5,000萬噸以上。將具備安全生產條件的38座建設煤礦列入應急保供煤礦，允許階段性釋放產能，合計產能1億噸/年。為60余座煤礦辦理接續用地手續，確保1.5億噸/年以上產能穩定釋放。積極推動符合條件的臨時停產停工煤礦復工復產，加快恢復煤炭市場供應。

發改委還指，煤炭日產量創今年新高。近日全國煤炭日產量達到1,150萬噸以上，比9月中旬增加150萬噸以上，其中晉陝蒙日均產量860萬噸，創今年以來新高。隨著煤礦核增產能進一步釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，煤炭產量有望進一步增長，發電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。

中國經濟「滯脹」憂慮升溫 四季度GDP或續放緩

中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

昨日國家統計局公布，中國9月規模以上工業增加值按年增長3.1%，低於預期，創去年3月以來最低水平。發言人付凌暉指，隨著一系列改革和保供穩價措施的逐步落地見效，煤炭、電力供應偏緊的狀況將會得到緩解，對經濟運行的制約也會降低。從9月份情況看，電力生產增速也有所加快。總的看，能源供應偏緊是階段性的，對經濟的影響是可控的。

他指出，前期由於部分產能釋放受到一定的影響，煤炭市場供應有所偏緊。對此，中央高度重視，近期相關部門也出台了一系列措施來穩定和增加煤炭的供應和生產，相信下一階段煤炭供應偏緊的狀況會得到逐步改善。

限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低

【多地限電】新能源車主現恐慌性充電 每天1次變每天3次（第二版）

責任編輯：尹航

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