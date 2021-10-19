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【內地疫情】內地增9本土確診 自駕遊群組傳播鏈延6省

社會熱點 11:50 2021/10/19

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內地增9本土確診 自駕遊群組傳播鏈延6省

內地新一波疫情持續擴大，周一（18日）新增9宗本土新冠肺炎確診病例，分別由陝西、內蒙古、湖南及寧夏通報，其中有確診者與一個來自上海的自駕遊旅行團群組有關聯。該自駕遊群組傳播或將繼續延長，今日（19日）內蒙古、貴州及甘肅再報新增外省關聯病例，有患者是自駕遊群組首兩名確診者的密切接觸人員。

據國家衛健委通報，18日新增25宗新冠肺炎確診病例，16宗屬境外輸入病例；本土個案中，5宗來自陝西西安，湖南長沙及寧夏銀川各有一宗，均為自駕遊群組關聯病例；餘下2宗本土確診個案由內蒙古錫林郭勒盟通報。

【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）

【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案

引爆這波疫情的一對上海夫婦，本月自駕遊到過陝西、甘肅、內蒙古等地旅遊，他們周日（17日）在西安被診斷為確診感染新冠肺炎。目前，該自駕遊群組在西安累計共8人確診，包括一名陪他們遊玩的西安居民。當地早上九時起展開全員核酸檢測，除常住人口外，其他的流動人口及短暫停留人士都要接受檢測。

自駕遊群組曾到過內蒙古額濟納旗，內蒙古衛健委通報，額濟納旗新增5宗本土確診病例，均在額濟納旗一間餐廳工作，為自駕遊群組首兩名病例的密切接觸者，目前已轉送地點醫院隔離治療。

至於錫林郭勒盟轄下二連浩特市18日通報的2宗新冠確診病例，與較早前二連浩特的確診者無接觸史，但同相關病例密切接觸者所在的隔離酒店保潔員，屬同一封閉管控小區；2人目前已轉往隔離。

內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測

此外，甘肅蘭州市今日通報新增6宗確診個案，其中5人有內蒙古額濟納旗旅居史，並曾與自駕遊群組的患者，去過同一間餐廳用膳。當局正展開風險人員核酸檢測，患者居住的2個小區和14個曾去過的地區，要實行封閉管控。

貴州遵義市早上亦通報1宗確診個案，患者曾經去過蘭州，到酒泉市和內蒙古額濟納旗等多個景區遊覽，現已進行隔離治療。

責任編輯：易燕丹

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