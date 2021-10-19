  • 27°C
香港時間 : 20211019日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）

社會熱點 16:38 2021/10/19

分享：

內地增9本土確診 自駕遊群組傳播鏈延6省

內地新一波疫情持續擴大，周一（18日）新增9宗本土新冠肺炎確診病例，分別由陝西、內蒙古、湖南及寧夏通報，其中有確診者與一個來自上海的自駕遊旅行團群組有關聯。該自駕遊群組傳播或將繼續延長，今日（19日）北京、內蒙古、貴州及甘肅再報新增外省關聯病例，有患者是自駕遊群組確診者的密切接觸人員。

*更新北京、甘肅疫情通報

北京：豐台區增1宗確診 屋苑圍封檢疫

北京今日通報新增一宗京外關聯輸入個案，市內豐台區一名來自甘肅的人員，新冠病毒核酸檢測呈陽性。該患者乘車上京途中，與寧夏18日通報的確診者共處同一車廂，相鄰臥鋪；目前已轉至定點醫院隔離治療。

患者居住的豐台區亦迅速進入防疫應急狀態，區內恒富中街相關屋苑實施封閉管理，多名身穿防護裝備的人員到場閘封鎖，不准居民外出，並將物資運入屋苑，設置帳篷準備進行核酸採樣工作。

甘肅：關停四市文旅場及跨省旅遊 

甘肅蘭州市今日通報新增6宗確診個案，其中5人有內蒙古額濟納旗旅居史，並曾與自駕遊群組的患者，去過同一間餐廳用膳。當局正展開風險人員核酸檢測，患者居住的2個小區和14個曾去過的地區，要實行封閉管控。

此外，為應對當前疫情形勢，甘肅當局進一步收緊防疫措施，即時關閉蘭州、酒泉、嘉峪關、張掖四市的文旅經營場所和經營活動，取消各類演出、展覽和群眾性文化活動；同時加強星級飯店、劇院、博物館及圖書館等室內及娛樂場所的疫情防控工作。

甘肅省旅行社亦要立即停止跨省旅游業務，在行程中的旅游團隊，按照當地疫情防控機制要求，妥善安排游客，嚴格執行防控措施。

陝西：西安1確診居民曾陪自駕團遊玩

據國家衛健委通報，18日新增25宗新冠肺炎確診病例，16宗屬境外輸入病例；本土個案中，5宗來自陝西西安，湖南長沙及寧夏銀川各有一宗，均為自駕遊群組關聯病例；餘下2宗本土確診個案由內蒙古錫林郭勒盟通報。

【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）

【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案

引爆這波疫情的一對上海夫婦，本月自駕遊到過陝西、甘肅、內蒙古等地旅遊，他們周日（17日）在西安被診斷為確診感染新冠肺炎。目前，該自駕遊群組在西安累計共8人確診，包括一名陪他們遊玩的西安居民。當地早上九時起展開全員核酸檢測，除常住人口外，其他的流動人口及短暫停留人士都要接受檢測。

內蒙古：5宗確診病例為密接

自駕遊群組曾到過內蒙古額濟納旗，內蒙古衛健委通報，額濟納旗新增5宗本土確診病例，均在額濟納旗一間餐廳工作，為自駕遊群組首兩名病例的密切接觸者，目前已轉送地點醫院隔離治療。

內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測

至於錫林郭勒盟轄下二連浩特市18日通報的2宗新冠確診病例，與較早前二連浩特的確診者無接觸史，但同相關病例密切接觸者所在的隔離酒店保潔員，屬同一封閉管控小區；2人目前已轉往隔離。

貴州：確診者有甘肅等地旅居史

貴州遵義市早上亦通報1宗確診個案，患者曾經去過蘭州，到酒泉市和內蒙古額濟納旗等多個景區遊覽，現已進行隔離治療。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測
2021/10/14
內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測
【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案
2021/10/17
【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案
【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）
2021/10/18
【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）

你可能感興趣

內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測
13:36 2021/10/14
內地再現本土疫情 內蒙古二連浩特1宗確診 全市停工停課檢測
【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案
16:59 2021/10/17
【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案
【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）
11:37 2021/10/18
【中國疫情】陝西疫情外擴 內蒙古檢陽性案例 國家衛健委派工作組指導防疫（第二版）
湖南省 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 甘肅 旅行團 西安 中國

下一篇文章

網紅景點「照騙」遊人呻「搵笨」 小紅書致歉：將試推評分榜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

馬來西亞歌手黃明志攜陳芳語唱《玻璃心》暗諷「小粉紅」 二人微博被封
馬來西亞歌手黃明志攜陳芳語唱《玻璃心》暗諷「小粉紅」 二人微博被封
【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？
【神舟十三號】「太空出差」6個月 3航天員如何「打發」時間？
內地傳「KTV封殺藝人名單」　這些藝人上榜（組圖）
內地傳「KTV封殺藝人名單」　這些藝人上榜（組圖）
深秋寒夜海航控股領導集體「罰企」 起因是空姐一個舉動
深秋寒夜海航控股領導集體「罰企」 起因是空姐一個舉動
【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）
【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）
北京冬奧今採集聖火 2女子雅典示威籲杯葛被捕
北京冬奧今採集聖火 2女子雅典示威籲杯葛被捕