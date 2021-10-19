【內地疫情】自駕遊群組傳播鏈延7省市 京報1宗密接陽性個案（第二版）

▲ 內地增9本土確診 自駕遊群組傳播鏈延6省

內地新一波疫情持續擴大，周一（18日）新增9宗本土新冠肺炎確診病例，分別由陝西、內蒙古、湖南及寧夏通報，其中有確診者與一個來自上海的自駕遊旅行團群組有關聯。該自駕遊群組傳播或將繼續延長，今日（19日）北京、內蒙古、貴州及甘肅再報新增外省關聯病例，有患者是自駕遊群組確診者的密切接觸人員。

*更新北京、甘肅疫情通報

北京：豐台區增1宗確診 屋苑圍封檢疫

北京今日通報新增一宗京外關聯輸入個案，市內豐台區一名來自甘肅的人員，新冠病毒核酸檢測呈陽性。該患者乘車上京途中，與寧夏18日通報的確診者共處同一車廂，相鄰臥鋪；目前已轉至定點醫院隔離治療。

患者居住的豐台區亦迅速進入防疫應急狀態，區內恒富中街相關屋苑實施封閉管理，多名身穿防護裝備的人員到場閘封鎖，不准居民外出，並將物資運入屋苑，設置帳篷準備進行核酸採樣工作。

甘肅：關停四市文旅場及跨省旅遊

甘肅蘭州市今日通報新增6宗確診個案，其中5人有內蒙古額濟納旗旅居史，並曾與自駕遊群組的患者，去過同一間餐廳用膳。當局正展開風險人員核酸檢測，患者居住的2個小區和14個曾去過的地區，要實行封閉管控。

此外，為應對當前疫情形勢，甘肅當局進一步收緊防疫措施，即時關閉蘭州、酒泉、嘉峪關、張掖四市的文旅經營場所和經營活動，取消各類演出、展覽和群眾性文化活動；同時加強星級飯店、劇院、博物館及圖書館等室內及娛樂場所的疫情防控工作。

甘肅省旅行社亦要立即停止跨省旅游業務，在行程中的旅游團隊，按照當地疫情防控機制要求，妥善安排游客，嚴格執行防控措施。

陝西：西安1確診居民曾陪自駕團遊玩

據國家衛健委通報，18日新增25宗新冠肺炎確診病例，16宗屬境外輸入病例；本土個案中，5宗來自陝西西安，湖南長沙及寧夏銀川各有一宗，均為自駕遊群組關聯病例；餘下2宗本土確診個案由內蒙古錫林郭勒盟通報。

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【中國疫情】內蒙古及陝西有新增本土新冠確診個案

引爆這波疫情的一對上海夫婦，本月自駕遊到過陝西、甘肅、內蒙古等地旅遊，他們周日（17日）在西安被診斷為確診感染新冠肺炎。目前，該自駕遊群組在西安累計共8人確診，包括一名陪他們遊玩的西安居民。當地早上九時起展開全員核酸檢測，除常住人口外，其他的流動人口及短暫停留人士都要接受檢測。

內蒙古：5宗確診病例為密接

自駕遊群組曾到過內蒙古額濟納旗，內蒙古衛健委通報，額濟納旗新增5宗本土確診病例，均在額濟納旗一間餐廳工作，為自駕遊群組首兩名病例的密切接觸者，目前已轉送地點醫院隔離治療。

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至於錫林郭勒盟轄下二連浩特市18日通報的2宗新冠確診病例，與較早前二連浩特的確診者無接觸史，但同相關病例密切接觸者所在的隔離酒店保潔員，屬同一封閉管控小區；2人目前已轉往隔離。

貴州：確診者有甘肅等地旅居史

貴州遵義市早上亦通報1宗確診個案，患者曾經去過蘭州，到酒泉市和內蒙古額濟納旗等多個景區遊覽，現已進行隔離治療。

責任編輯：易燕丹

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